高鐵助學計畫邁第10年 邀旅客加入關懷

2018年12月22日 18:04 中時 陳祐誠

台灣高鐵公司為弱勢學童推出的「高速傳愛，助學計畫」，9年來累計募得1.1億元善款，幫助超過2.1萬名慢飛天使及弱勢學童快樂成長，該計畫邁入第10年，高鐵公司再度邀請各界加入關懷行列，一同為孩子們的學習之路，燃起一盞希望的明燈。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，今年再度與「中華民國快樂學習協會」以及名導吳念真合作，延續助學計畫對下一代教育議題的關懷，同時誠摯邀請社會大眾與旅客共襄盛舉，支持響應「高速傳愛，助學計畫」，幫助遍布全台100所「孩子的秘密基地」免費課輔班能夠順利運作，讓孩子們在學校放學後，仍能獲得生活關懷與課業指導，快樂學習、安心長大。

吳念真說，快樂學習協會目前輔導約3000位小朋友，估計每年需要經費近1億元，去年與高鐵公司合作，讓協會募得約900萬元，其中更包括400多位透過信用卡定期、定額的持續捐款人，今年非常感謝再度與高鐵公司合作。吳強調，如果不是為了下一代，那麼這一代的努力、成就毫無意義，呼籲旅客再度發揮愛心，讓每一個孩子都能獲得學習上的幫助。

2019台灣高鐵「高速傳愛，助學計畫」自1月1日至3月2日止，旅客可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱捐款，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款。

台灣高鐵公司另將提供免費車票，幫助協會人員全年能夠利用快速又準點的高鐵列車往返各地，與課輔教師交流溝通，共同思考如何給予孩子更多的關懷與照顧，並邀請各地秘密基地課輔班的學童及師長，搭乘高鐵列車到台中參觀花卉博覽會，透過國際性的盛會，開啟孩子們更寬廣的學習視野。

(中時 )