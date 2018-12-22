高鐵助學計畫邁第10年 邀旅客加入關懷

台灣高鐵公司為弱勢學童推出的「高速傳愛，助學計畫」，9年來累計募得1.1億元善款，幫助超過2.1萬名慢飛天使及弱勢學童快樂成長。（高鐵公司提供）

友善列印
中時

台灣高鐵公司為弱勢學童推出的「高速傳愛，助學計畫」，9年來累計募得1.1億元善款，幫助超過2.1萬名慢飛天使及弱勢學童快樂成長，該計畫邁入第10年，高鐵公司再度邀請各界加入關懷行列，一同為孩子們的學習之路，燃起一盞希望的明燈。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，今年再度與「中華民國快樂學習協會」以及名導吳念真合作，延續助學計畫對下一代教育議題的關懷，同時誠摯邀請社會大眾與旅客共襄盛舉，支持響應「高速傳愛，助學計畫」，幫助遍布全台100所「孩子的秘密基地」免費課輔班能夠順利運作，讓孩子們在學校放學後，仍能獲得生活關懷與課業指導，快樂學習、安心長大。

吳念真說，快樂學習協會目前輔導約3000位小朋友，估計每年需要經費近1億元，去年與高鐵公司合作，讓協會募得約900萬元，其中更包括400多位透過信用卡定期、定額的持續捐款人，今年非常感謝再度與高鐵公司合作。吳強調，如果不是為了下一代，那麼這一代的努力、成就毫無意義，呼籲旅客再度發揮愛心，讓每一個孩子都能獲得學習上的幫助。

2019台灣高鐵「高速傳愛，助學計畫」自1月1日至3月2日止，旅客可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱捐款，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款。

台灣高鐵公司另將提供免費車票，幫助協會人員全年能夠利用快速又準點的高鐵列車往返各地，與課輔教師交流溝通，共同思考如何給予孩子更多的關懷與照顧，並邀請各地秘密基地課輔班的學童及師長，搭乘高鐵列車到台中參觀花卉博覽會，透過國際性的盛會，開啟孩子們更寬廣的學習視野。

(中時 )

金門跨年600秒煙火秀 超偶藝人… 大秀國小搬來石磨 重現古早手作…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。