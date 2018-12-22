無人機亂入癱瘓英機場 警逮到他們了

2018年12月22日 16:52 中時電子報 馮英志

英國第二繁忙的蓋維克機場19日遭到無人機騷擾後，所有班機被迫停飛約24小時後，21日才重啟開放；而警方也於同日逮捕兩名涉嫌操控無人機亂入的嫌犯，這場在耶誕假期持續3天的混亂狀況，已影響超過14萬名旅客，導致萬人滯留機場。

蓋維克機場遭無人機亂入騷擾後航班大亂，至21日清晨才恢復運作。

根據英國廣播公司報導，蓋維克機場（Gatwick Airport）是最早在19日傳出有人目擊無人機盤旋，隨後跑道清空、機場陷入停滯，至今打亂超過14萬名乘客的行程，約1千次航班受到影響。

薩塞克斯郡（Sussex）警方21日晚逮捕涉嫌使用無人機干擾機場的兩名嫌犯，並敦促大眾及機場周邊旅客保持警覺。薩塞克斯郡警局局長巴瑞（Steve Barry）說，這些嫌犯操控無人機擾亂機場的動機從犯罪行為，到只是企圖擾亂機場交通都有可能，但警方正從「利用無人機犯罪」角度偵查。

一名警員表示，「每次我們認為接近操作員時，無人機就消失。當我們要重新開放機場時，無人機又重新出現」，警方正在研究不只一架無人機的說法，並敦促大眾及機場周邊旅客保持警覺。

針對此案，英國國會正在考慮立新的法規，包括限制孩童操作特定重量以上的無人機等，加強對無人機的管制。根據《金融時報》報導，無人機對飛航帶來巨大的安全威脅。根據測試，一架400克重的無人機就能擊碎直升機的擋風玻璃；而一架2公斤重的無人機，更是能「嚴重損壞」客機的擋風玻璃。

(中時電子報)