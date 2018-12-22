大秀國小搬來石磨 重現古早手作湯圓

長者將米漿放到粿袋中綁緊，置於長板凳上，透過扁擔壓出水份。（陳淑娥攝）

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大秀國小舉辦手作湯圓活動，借來石磨讓大家感受古早味。（陳淑娥攝）
大秀國小舉辦傳統手作湯圓活動，小朋友覺得很新奇開心合影。（陳淑娥攝）
大秀國小舉辦古味手作湯圓活動，學童專心聆聽長者傳授搓圓功夫。（陳淑娥攝）

冬至吃湯圓是傳統的習俗，台中市清水區大秀國小22日搬來石磨，由社區長輩教導孩子手做湯圓，小朋友大開眼界挽袖參與，了解到平常容易吃到的湯圓，製作過程如此繁複，當他們把一粒粒紅、白湯圓吃下肚時，有說不出的喜悅與感動！

大秀國小主任廖雅彬表示，現代人忙碌沒時間搓湯圓，都從市面上買回家煮，讓孩子感受古早味的冬至氛圍，特地從清水農村文化館借來石磨做湯圓！武鹿里社區發展協會理事長江端宗指出，長輩擁有老祖先留下來的智慧，就像一塊未被開發的瑰寶，希望年輕人能從他們身上學到經驗。

孩子看到古老的石磨不僅嘖嘖稱奇，連家長也大開眼界，社區阿公阿嬤則認真傳授功夫，將糯米磨成米漿後，放到粿袋中綁緊再置於長板凳上，透過扁擔壓出水份，數小時後變成塊狀糯米，加入粿泊經過揉捏成圓仔ㄘㄟˋ（台語），滾成條狀就能開始搓湯圓了。

阿嬤細心告知怎麼搓湯圓才能圓又飽滿，吃起來Q又好吃，有人第一次搓屢屢失敗、有人則是一學就會；學校更舉行造型湯圓創意大賽，許多孩子發揮想像力，將傳統湯圓注入新思維，大秀國小學童吃著自己搓的紅、白湯圓，開心度過一個古早味的冬至。

(中時 )

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