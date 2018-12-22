黨產會看上的都能拿 網友2年前便用「瓜蔓抄」神預言

2018年12月22日 17:09 中時電子報 邱珮畇

黨產會舉行臨時委員會，認定中華民國婦女聯合會為中國國民黨附隨組織，並凍結婦聯會名下財產。黨產會主委林(峰)正（中）、副主委施錦芳（左）與委員連立堅（右）在記者會上說明會議決議。(中央社)

黨產會抄完國民黨部，接著抄救國團、婦聯會，最新目標為華興育幼院，理由是其為「國民黨附隨組織的附隨組織」。對此，曾在核能流言終結者工作的網友高大全(方郁齊)，兩年前便用明朝「瓜蔓抄」神預言，只要擁有「曾經屬於國民黨」的東西，就可能成為不當黨產的受託管理人。

黨產會近日抄家抄到孤兒院也不放過，網路痛罵沒人性。臉書流傳一個網路笑話諷刺黨產會。此笑話為「在宋朝，官員覬覦你的財產，就說皇帝喜歡你家花園裡的石頭；在明朝，官員覬覦你的財產，就說你家地下有礦；在現代，官員覬覦你的財產，就說你家是國民黨附隨組織。」

曾在核能流言終結者工作的網友高大全(方郁齊)也在臉書回顧2016年10月9日的貼文，當時他就用明朝「瓜蔓抄」來比喻，只要黨產會覺得不錯就能拿了，絕對不會只有國民黨倒楣。

高大全兩年前就寫道，關於不當黨產處理條例，相信很多人認為只有國民黨會倒楣，不關一般老百姓的事。呃...聽過「瓜蔓抄」嗎？「瓜蔓抄」是明代官吏用來追查貪污款項的方法，立意雖好，但到後來，往往讓一村或一族家破人亡，甚至連無辜者也不能倖免。

他說，聽完「瓜蔓抄」執行方法後，你就知道為什麼了。舉個例子來講，假設某個官員貪污被逮到，官府假設貪污金額呢，有十億元。但是呢，清空這位老兄的財產，發現他只有五億元。

高大全問剩下五億元怎麼辦？在明代呢，官員會嚴刑拷打、疲勞轟炸，逼問他剩下的五億元上哪去了。接下來就是精彩的部份：官員會跑去他供出來的那些人家裡，抄光他們的家產，再嚴刑拷打、疲勞轟炸，逼問他們剩下的錢上哪去了。如果交不出錢，就供出幾個人，讓我們知道錢上哪去了。就這樣反覆追查，直到追到的金額滿足官員的認知為止。

他說，因為是利用人際關係沿線追查，如瓜蔓延伸，所以才叫「瓜蔓抄」。「這種偵查方式的問題在於採有罪推定，而且有罪無罪的判斷全取決於偵辦官員。」很多人在疲勞轟炸下為了脫身，都會隨便供出幾個人名。但是官員不管供出來的人是否真的有罪，他們只在乎贓款金額。

他舉例，像「五億探長雷洛傳」裡，顏同把多出來的收入全推給他老婆去做應召女，做一次一千萬的擺爛做法，在明代只會害死他老婆。因為官員真的會跑去找他老婆，逼她把錢吐出來，吐不出錢就交幾個人頭，讓他們繼續追贓。所以所有人在互相招認下，一族或一村全滅是常見的事。因為大家都互相認識，所以被刑訊時，先供出的人也是這幾個。

高大同說「...而在數百年後，新成立的不當黨產委員會一樣採有罪推定。」而且是不是不當黨產，也是由他們判斷決定。他們還可以像司法機關一樣訊問你，你還不能像在法庭一樣行使緘默權，否則就是有罪。甚至於你只要擁有曾經屬於國民黨的東西，恭喜了，你就可能成為不當黨產的受託管理人。就算你說不是，別忘了，「是不是不當黨產，是由他們判斷」。

他最後說，就像「老殘遊記」裡描述毓賢斷案時說的:『只要他老人家覺得不錯...就上站籠了。』

高大全回顧舊文說「呃．．．聽說現在已經抄到附隨組織的附隨組織了？」底下網友留言「附隨組織的附隨組織的附隨組織的附隨組織的附隨組織...然後哪一天又有不知哪位仁兄被逼供，一不小心供出蔡英文來，好笑了。」、「隨附^1的隨附^2的隨附^3組織」、「欺負孤兒寡母者五世其娼」。

(中時電子報)