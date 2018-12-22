藍葦華街頭幹架1打9 像葉問上身

藍葦華拍打戲。（公視提供）

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打戲逼真。（公視提供）
雙方互嗆。（公視提供）
劇中被追殺。（公視提供）
藍葦華劇中傷痕累累，戲外也曾發生腳傷。（公視提供）

金鐘迷你劇視帝藍葦華在公視影集《魂囚西門》飾演黑道堂口二當家，今年初拍一場逃亡戲時，從約180公分高的地方往下跳，跳下後還繼續把戲拍完，後來左腳劇痛，到醫院照X光才知道是腳底板側邊骨頭有裂縫，當時停工1個月。

復工後，他拍一場街頭打戲，劇中因犯下幫規遭堂口成員追捕，過程中意外身亡。藍葦華坦言，得知要拍這場一鏡到底的武打戲時，壓力超大。他以1打9，感覺像葉問一樣，事前他練跑、接受自由搏擊訓練。

他自覺這場戲彷彿葉問上身，非常厲害，主要原因是追殺他的人是同堂口的小弟，劇中比較怕他、也會收手，才可以打得那麼厲害，是他在劇中最印象深刻的一場戲。

劇組為呈現這場街頭武打，場景選在台北大稻埕一帶舊商場，人物在之中穿梭、交會與流動的空間展現出來，拍出西門町獅子林大樓特色。藍葦華為揣摩角色，事前看了一些黑幫片，但在表演上主要著墨在講話的「氣口」要出來。

他說為了呈現武打戲，以前的武打片套招都打得很漂亮，但導演想呈現的是街頭打架，也就是「真打」，但真打容易受傷，所以武術指導教他們在真打的情況下，比較不會痛又不會受傷的方法，以及如何套招套得自然。

《魂囚西門》由謝庭菡執導，全劇6集。由蕭敬騰、郭碧婷、鄭宜農、謝盈萱、喜翔、藍葦華等人主演，明年2月16日起每週六晚間9點於公視首播，中華電信MOD、Netflix、公視+、Hami Video播出。

(中時 )

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