中區水資源局「美麗九九峰‧淨走作伙來」吸引百餘人熱烈參與健走淨山

2018年12月22日 18:03 中時 楊樹煌

▲150位民眾及平林國小師生共同參與健走淨山活動。（楊樹煌攝）

水利署中區水資源局今22日在草屯九九峰舉辦「美麗九九峰‧淨走作伙來」活動，吸引150位民眾及平林國小師生參與健走淨山活動，讓參加人員透過活動，體驗與自然環境共好，並與生態相惜共存的美好感覺。

參與此次活動的有，平林國小全校師生及關心水資源永續和環境保育的民眾約150人，新科草屯鎮長簡景賢、縣議員李洲忠、中區水資源局汪平洋主工、平林國小校長王志全、平林里長謝瑞棋、社區發展協會理事長洪淑媚均應邀與會，帶領民眾學童，以邊健走邊淨山的方式，共同守護環境看顧美麗九九峰。

水資源局特以九九峰的人文生態導覽及工程未來願景說明，使大家了解鳥嘴潭人工湖，完工後能穩定草屯地區及彰化地區供水，達到增供地面水，減抽地下水，減緩地層下陷，與穩定區域供水，降低缺水風險的目標。

水資源並指出，鄰近平林里的堤防工程，除安全效益，規劃全堤段的完工樣貌，將融合地景及在地特色，建造一座河防安全、休憩空間及地方文化、農產展現兼具的堤防，並結合地方特色與人文藝術，創造工程效益。

九九峰山下平林里的自然環境，非常適合葡萄種植，現在正是葡萄成熟時，活動並結合好蔬果推廣，提供民眾品嚐鮮美味葡萄，主辦單位希望未來透過地方產業特色及環境景觀的營造，帶動地方產業發展。

(中時 )