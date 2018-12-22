暖冬遊補助4陷阱！使用前詳閱說明書不吃虧

2018年12月22日 17:16 中時電子報 陳儷方

觀光局《擴大國旅暖冬遊》說明。（圖／翻攝觀光局網站）

《擴大國旅暖冬遊》全台都有補助，但眉角不少，小心要不掉陷阱，以免省錢玩樂不成徒生氣！自由行旅客住宿優惠補助期間僅限108年1月這一個月份；限平日住宿才有補助金；限向參加觀光局方案的旅宿業者訂房；以及補助住宿費折價1000元，只有30歲以下及60歲以上，才能申請到1500元的補助。

想好下個月要去哪裡玩了嗎？交通部觀光局推出108年元月的擴大國旅暖冬遊方案，已確定全台各縣市都適用，但挑住宿的時候要留意，不是所有飯店民宿都參與補助方案，訂房前請先確定，不過，名單要等到12月25日才會公布。同時，必須直接向旅宿業者訂房，如果是透過房網站平台訂購住宿，就不在補助範圍內。

方案規定平日住宿才有折價優惠，亦即住宿日為週日至週四才能折價1000元或1500元，週五、週六的住宿不在折價範圍內。補助對象限定國人、每人補助一次，如果打算住2晚，可以找朋友或家人一起去玩，1人登記1晚，2個晚上都可享折價優惠。

住宿補助每房補助最高1000元，30歲以下青年及親子群、60歲以上樂齡族群的住宿費才可加碼補助至1500元，從住宿費直接折抵，帶小孩或帶父母來個暖冬國旅，可以省更多。

(中時電子報)