富邦U18》職棒應援初體驗 小將自虧：沒打得像蔣炮好

2018年12月22日 17:18 中時電子報 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

富邦國際城市U18棒球邀請賽今天（22日）在富邦悍將主場進行冠軍戰，富邦特地出動吉祥物及2位應援團團長為小將應援，且還改編富邦球員應援曲為爭冠的小球員加油，其中獲得蔣智賢「應援曲」的新北藍先發捕手林辰勳還開了自己的玩笑說道：「那我怎麼沒打得像他一樣好？」

富邦除了贊助賽事、提供場地，今天冠軍戰還找來畢業於穀保家商的自家球員張竣龍開球，比賽時還有吉祥物富藍奇（Frankie）與邦妮（Bonnie），以及2位應援團團長阿努與崔維斯帶動觀眾席一起唱由富邦悍將應援曲為小球員加油，場面相當熱鬧。

今天一整天新莊球場湧進至少6千位觀眾，職棒球場加上職棒應援的熱烈氣氛，小球員雖感覺新鮮，但賽後都笑說：「比賽時都專注在場上，沒有聽到場邊的聲音。」

林辰勳今天打回球隊的唯一1分打點，他得知自己的名字被放進蔣智賢的應援曲後，不好意思笑道：「我真的沒有發現，在場邊休息區也沒有聽到，但是觀眾真的滿多的、很熱鬧。」最後他還開玩笑虧自己：「那我怎麼沒打得像蔣智賢一樣好。」

新北藍新發指定打擊林吳晉瑋則是使用范國宸的應援曲，「我沒注意到，打擊時真的都聽不到，不過今天這樣的比賽，有感受到職棒比賽刺激的氣氛。」

至於冠軍戰3打數2安打，為新北藍跑回致勝分的王順和與2位隊友不同，「有聽到應援曲，感覺滿像職棒比賽的，覺得很開心，我的目標是打職棒，今天體驗過後，更有動力往職棒前進。」

(中時電子報)