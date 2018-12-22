宗博館唐卡金箔工藝示範　展現繁複精緻畫工

2018年12月22日 18:02 中時 葉書宏

唐卡畫師格桑嘉措最新唐卡藝術作品「吉祥天母」上，示範「上金」步驟。（圖由世界宗教博物館提供）

唐卡畫師格桑嘉措示範將金箔磨成金粉的「磨金」過程。（圖由世界宗教博物館提供）

旅居日本名古屋的青海熱貢唐卡畫師格桑嘉措，進駐世界宗教博物館的生命和平多元空間，舉辦「時間•輪迴--唐卡藝術展」，繼12月15日開幕講座、16日示範唐卡繪製最重要的開眼步驟後，今（22日）下午示範難得一見的金箔工藝，帶領藝文愛好者悠遊唐卡藝術的精髓，更藉此認識唐卡繁複精緻的畫工。

「唐卡」﹙Thang-Ka）是藏語譯音，指方便攜帶收藏的平面卷軸佛像，是藏族文化中獨具特色的繪畫藝術形式。「熱貢唐卡藝術」2006年被列入世界非物質遺產後，普遍為人所知，近年更跨越宗教與國界的藩籬，愛好者與收藏者遍布全球各地。

出生於唐卡畫師世家的格桑嘉措，繼承西藏熱貢唐卡的傳統，融入現代工筆繪畫的技術，2010年在研究西藏文化藝術重鎮的「諾布林卡」獲得唐卡比賽第一名殊榮；後與尼泊爾畫師朋措，合作完成「薩迦派傳承祖師皈依境」唐卡，作品由薩迦法王收藏，近年旅居日本專心繪畫。

從格桑嘉措的唐卡，可以感受到他的自由浪漫，線條行雲流水，沉靜中有股靈動之美，筆觸莊嚴傳神而細緻。曾在日本及台灣舉辦過個展，15到23日在世界宗教博物館的生命和平多元空間，舉辦為期9天的唐卡藝術展，他在展期天天到場，親切與參觀者互動，好評不斷，已有大專院校邀約演講。

唐卡在繪畫工藝中非常講究色彩的用法，其中，金色代表高貴、神聖，也象徵太陽的光芒，有佛光普照大地的寓意。加上對佛教徒來說，在佛像上貼金，是件非常殊勝的事，功德僅次於造佛像。一般唐卡畫師是不惜用金的，大量使用金色的風格，也成為唐卡藝術的一大特色。格桑嘉措採用含金量99.99%以上的金箔為原料，增添佛像神聖莊嚴，也增添唐卡的珍貴性。

研磨的手法一般被視為秘密、不外傳，但為了推廣唐卡藝術，格桑嘉措22日下午特別示範金箔工藝，從「磨金」開始，金箔磨成金粉、金泥，最後形成金汁的過程，就像寫書法前要磨墨一樣，但徒手在盤面上用力磨金更費功夫，至少都要2到3天左右時間，如果量大更需費時2、3個月，加工研磨也有一定技巧，他都不藏私分享，並說明金粉磨的愈細，在唐卡上的金色就會愈亮、愈有光澤。

接著重頭戲「上金」步驟，只見格桑嘉措老師在最新唐卡藝術作品「吉祥天母」上，一筆一金，一絲不苟地為佛像眼睛周遭、雲朵等細微處上色，巧妙地運用金色營造出佛像的莊嚴。參觀者也忍不住屏氣凝神，仔細觀看，或靜靜用手機記錄下難得的片刻。

策展人、德祺書坊負責人何香君表示，唐卡繪畫中的金色，不僅是裝飾，還具有深刻的意義。這大概就是藏族繪畫藝術的的特殊魅力，給人美感，又開啟無限希望，啟迪美好願望的心靈。這次展覽到本週日，歡迎藝術愛好者把握最後一天的參觀機會。

(中時 )