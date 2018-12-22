SBL》洗心革面？賈西亞返台變沉穩 當老爸不同了

2018年12月22日 17:21 中時電子報 黃及人

富邦板凳席興奮慶祝成功逆轉。(中華籃協提供)

重新回到上季怒衝休息室找人算帳的彰化體育館，富邦洋將賈西亞22日展現截然不同模樣，除了鮮少在場上跟裁判激烈抗議，更在賽後記者會跟媒體上演大和解，「很開心回來台灣打球，儘管我已快3個多月沒有好好練球了！」

賈西亞22日返台首役貢獻15分、14籃板及3助攻，協助富邦85比80逆轉擊退台啤，為何整整快3個多月沒練球？賈西亞說：「因為我的女兒今年9月出生了，初當老爸的我，幾乎都沒時間練習，直到富邦突然找我返台。」

如今升格老爸的賈西亞，賽後記者會第1句話就是跟媒體公開道歉，更強調上季怒嗆媒體的脫序行為不再發生，看來整個人確實不一樣了，他更大讚富邦總教練許晉哲，「在富邦打球，讓我打球更容易了，許總也沒給太多壓力。」

許晉哲對於賈西亞在富邦的處女秀表現評價也很直接，「賈西亞體能明顯欠佳，所以最後決勝節還是交給米歇爾，起碼賈西亞學習速度很快，更勇於幫忙搶分，還有高度、籃板上的優勢，別忘了他今天的三分球可是2投2中。」

「只是我不想先把基斯走人結果說死，一切先看賈西亞明天打老東家台銀的狀況而定，」許晉哲表示，「畢竟他目前的體能還沒調好，我可不希望他跟台銀泰勒一樣，才回來台灣打第1場球賽就受傷了，現在還是小心一點的好。」

只是整場比賽裁判尺度備受質疑，尤其是好幾次出現妨礙中籃沒吹判決，幾乎都不利於台啤，台啤總教練周俊三也因激烈抗議被吹技術犯規，頓時成為整場比賽氣勢轉換的關鍵點，台啤也從大幅領先17分，轉眼變成落後12分。

「只能裁判說的算，我們連兩場都出現妨礙中籃沒吹情況，」周俊三說，「我們還能說什麼，每次吃虧的都是我們，裁判給我們的回答，往往都是沒有看到，我們只能回去再建議！看來身為年輕球隊的我們，擺明就只能吃虧了。」

(中時電子報)