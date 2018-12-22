維多利亞學生唱夜襲迎接韓國瑜

雲林縣私立維多利亞董事長李日貴（左）特別介紹高雄市當選人韓國瑜（右）。（許素惠攝）

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雲林縣私立維多利亞學生唱《夜襲》，讓高雄市當選人韓國瑜嚇一跳。（許素惠攝）
維多利亞學校家長（左）請高雄市當選人韓國瑜（中）簽名。（許素惠攝）
高雄市當選人韓國瑜（左）以創辦人身分參加雲林縣私立維多利亞學校校慶，受到家長歡迎。（許素惠攝）
維多利亞學生唱夜襲迎接韓國瑜

雲林縣私立維多利亞中小學下午19年校慶，高雄市長當選人韓國瑜以創辦人身分致詞，鼓勵學生多運動，運動可強身又學習合作團隊精神，有學生進場表演唱《夜襲》，讓韓甚為驚喜。

韓國瑜和太太、維多利亞副董事長李佳芬受到家長熱烈歡迎，大家爭著留，還人要求簽名。

董事長李日貴特別介紹韓是新高雄市長，韓表示，該校過去校慶都把進場開幕和運動項目合辦，為留給學生多點運動時間，今年分開，明日全天是運動競賽，要學生多運動，強身又學習合作精神。

有一班學生進場演出時著軍裝唱《夜襲》，引起所有人注目及掌聲，韓受訪強調，嚇一跳，沒想到學生會唱。

對於邀請國際巨星、就職邀請卡寄送等問題，韓國瑜說，他是以創辦人身分回校，國際明星的邀請都尊重專業單位的安排，希望未來在行銷高雄時，能讓高雄躍上國際，任可巨星或大企業家，要來高雄都歡迎，而邀請卡是委託現在高雄市府處理寄送，有的有誤，有的是寄送的時間差，現任的代理市長許立明則是交接小組之一，理所當然會參加，所以沒有想到再寄送的必要。

(中時 )

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