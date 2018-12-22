苗栗石虎棲地遭剷平？這座「濕地公園」未來長這樣？

欲興建的苗栗「大安濕地公園」未來完工示意圖。（水利署提供）

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中時電子報
／整理報導

可愛小石虎棲地到哪去？苗栗縣卓蘭周遭山區是一級保育類動物「石虎」的棲地，，不過近來苗栗縣政斥資8000萬元要蓋「大安濕地公園」，大興土木影片的曝光後，引發網路輿論批評，有人說「這是本末倒置」，甚至質疑苗栗縣府是為了消化預算！也有保育團體控前瞻計畫變「生態殺手」。

事實上，這個公園除隸屬經查該案為苗栗縣政府，中央的經濟部水利署也有補助，水利署今（22日）發布新聞稿指出，建置「大安濕地公園」是結合綠能、生態、農業，同時也發布未來公園完工的示意圖。

水利署指出，關於由卓蘭鎮公所執行之「苗栗縣大安溪生態景觀改善建設計畫」，有關該案辦理緣由及過程簡要說明如下：

苗栗縣政府爭取前瞻基礎建設－水環境改善計畫，獲中央機關補助辦理「苗栗縣大安溪生態景觀改善建設」，藉以建置滯洪濕地運動公園，串連140線自行車道及浪漫台三線計畫，吸引遊客及中部地區民眾體驗生態之美。

第一期建設以結合生態、綠能及農業為主軸，建置「大安濕地公園」並結合「綠能生態農業園區」；後續將公園西側規劃為「生態補償區」，藉由植栽、造林綠化等方式恢復原本棲地樣貌。

卓蘭鎮公所與苗府水環境顧問團隊以及相關單位，針對本案與關注之環團召開數次討論與現勘，並由卓蘭鎮公所將NGO團體對於生態建議事項納入執行方案。107年6月29日完成變更設計，後於107年9月13日辦理生態諮詢會議追蹤辦理情形，而目前整體建設進度約90 %。

水利署將持續要求苗栗縣政府秉持生態與建設能互相結合，儘量縮小施工範圍與量體，縮減擋土牆長度、減少下照式高燈、增加生態緩衝地帶（植栽面積）、增設石籠基礎等。未來本案西側將利用植栽綠化等方式，規劃為生態補償區；除此之外，卓蘭鎮公所已與國營事業合作辦理植樹計畫，預計於本計畫基地北側植樹造林10.5公頃，盼能打造豐富棲地樣貌。

(中時電子報)

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