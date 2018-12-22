傳《魔鬼終結者》阿諾來高雄 韓團隊不證實就怕見光死

2018年12月22日 17:25 中時 柯宗緯

準新聞局長王淺秋今表示將成立「明星名人小組」，但不證實「阿諾」是否來高雄。（柯宗緯攝）

好萊塢大咖是他！ 傳阿諾明年三月造訪高雄

準高雄市長韓國瑜日前透露將邀請好萊塢巨星來高雄，今（22）日傳出《魔鬼終結者》阿諾史瓦辛格明年春天將來訪。早上準觀光局長潘恆旭一度證實與阿諾有接觸，原則上同意。不過，下午準新聞局長王淺秋則說，尚無法證實任何名單，主要是尊重當事者，也不希望見光死。可以確定的是，將來會組跨局處「明星名人小組」，招攬國際大咖來台行銷高雄，提高國際能見度。

韓國瑜下午出席維多利亞雙語中小學運動會時也回應「現在不方便證實！提早曝光不是件好事」他必須尊重中間的聯絡人，希望未來行銷高雄，能推向國際舞台被關注，任何巨星也好、大企業家也罷，都是抱持歡迎態度。

王淺秋說，未來會由新聞局、觀光局、行政暨國際事業處等單位組成「明星名人小組」，接待規格很重要，將制定一套包準，包括住宿、飲食、交通等要細膩操作，相關細節留待正式就職後會有具體計畫。

至於外界點名阿諾可能是韓市府「明星名人小組」首位接待貴賓，王淺秋直說，不會證實特地名單，這屬商業邀請行為，國外的藝人或明星相當重視雙方共識，必須白紙黑字寫下訂定MOU，才會正式對外公布，可以保證的是該「人物」是具有國際份量的明星，不希望提早曝光而破局。

外來如何善用名人效益炒熱高雄知名度，王淺秋則說，不同的人有不同的意義及價值，盡可能不要只是一次性活動，而是希望每次來高雄都能把痕跡留下來，像是引進片子來拍，帶動當地影視產業發展，拍片場景也能成為未來觀光景點，甚至是文化藝術名人演講造成教育價值、文化如何深耕等等。

(中時 )