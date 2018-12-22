準高雄新聞局長獻「第一次」 北漂女神讚高雄美食佛心價

陳諺瑩看到30人份大碗公冰驚呆。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導
主持人林嘉源、陳諺瑩南下高雄走訪熱門觀光景點旗津。（圖／中天提供）
準高雄市新聞局長王淺秋(右四)首次上政論節目。（圖／中天提供）

中天新聞52頻道招牌政論節目《大政治大爆卦》今再度南下高雄，由主持人林嘉源、陳諺瑩實地走訪高雄熱門觀光景點旗津，了解當地產業發展現況，林嘉源、陳諺瑩為品嘗旗津美食，從一早就空腹等待，節目中嘗試旗津當地各式小吃，還大口吃30人份大碗公冰，充分體驗旗津在地風情。

林嘉源也感受到高雄人的熱情，笑說小吃攤都很豪邁，簡直不惜成本，只可惜因為觀光客銳減，這些美食越來越少人知道，過去他曾在台南唸書，常常和同學騎車到高雄吃宵夜，現在的旗津入夜幾乎沒生意，此次南下高雄傾聽基層民眾心聲，盼找出旗津沒落的原因。

林嘉源表示，旗津是高雄最早開始發展的地方，具有歷史文化背景，觀光產業發展快速，近年來觀光人潮卻逐漸流失，甚至年減一百萬遊客，據當地民眾反映，渡輪船票從原本1車2人一趟75元，漲至120元，恐影響旅客來旗津的意願。

除了觀光景點旗津，林嘉源透露，《大政治大爆卦》明(23日)將走訪高雄新崛江商圈，過去有「北西門町、南新崛江」說法，如今西門町發展良好，新崛江卻完全變調，將帶領觀眾一探究竟。

準高雄市新聞局長王淺秋更獻出「第一次」，首度上政論節目暢談高雄發展願景，王淺秋一出現立刻吸引《大政治大爆卦》粉絲在YouTube直播留言，直誇王淺秋口才好、反應快，王淺秋也帶領主持人，到準高雄市長韓國瑜就職典禮地點，也就是愛河「鰲躍龍翔」地標前，她表示選該處代表城市上升精神，別具意義。

「北漂女神」李明璇也帶領大家到高雄走透透，大讚旗津美食價位佛心，只要銅板價就能吃飽。想看更多精彩內容，每週一至週日14:00敬請鎖定中天新聞52頻道《大政治大爆卦》。

(中時電子報)

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