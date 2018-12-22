桃園市副議長李曉鐘開大貨車送愛心柳丁 10年不間斷

2018年12月22日 17:53 中時 蔡依珍

桃副議長李曉鐘擁有職業聯結車駕駛執照，開大貨車送愛心柳丁長達10年。(蔡依珍攝)

桃副議長李曉鐘擁有職業聯結車駕駛執照，開大貨車送愛心柳丁長達10年。(蔡依珍攝)

桃園市副議長李曉鐘連續10餘年向雲林果農訂購萬斤柳丁做愛心，親自分送給桃園市育幼院、老人安養院等數十家社福機構，擁有職業聯結車駕駛執照的他，22日也「小露一手」，親自開著載滿500箱柳丁的大卡車到停車場，也呼籲大家一起關懷弱勢族群、為經濟寒冬注入暖流。

出身基層、曾任大貨車駕駛的桃園市副議長李曉鐘，踏入政壇後有感於弱勢族群多，又不時聽聞農產品滯銷、小農欲哭無淚，10年前發起愛心捐贈活動，親自開著大卡車到產地，跟南部果農採購1萬台斤的甜美柳丁，再運回桃園，分送給社福機構，關懷弱勢也幫助農友，沒想到一做就是連續10年，從未間斷。

李曉鐘笑說，近年都委由秘書開車南下載運，自己已少開大型車輛，但仍每年都會返回桃園監理站審驗和體檢，重新換發職業聯結車駕駛執照，22日也親自開車示範，重溫過去回憶，笑言過去都是手排車、比較難開，現在改為自排，「簡單多了！」

李曉鐘也感嘆，近年景氣蕭條未見好轉，許多兒少育幼院、身心殘障、老人院等社福機構，賴以維生的捐贈經費大幅減少，經營極為艱困，院童或受照顧老人、身障者生活也更辛苦，希望為社會盡點責任，藉此拋磚引玉，號召更多善心企業及社會賢達共襄盛舉。

「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，受贈單位包括財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設成功養護中心、桃園市私立長安老人長期照顧中心、桃園市私立逸園老人長期照顧中心、桃園市私立建元老人長期照顧中心等多家社福機構，以及桃園市各區老人長期照顧中心等。

(中時 )