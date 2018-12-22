導演滑臉書看到他！ 脫口秀演員晉升電影男主角

2018年12月22日 17:53 中時 潘鈺楨

坎城金棕櫚獎名導努瑞貝其錫蘭（Nuri Bilge Ceylan）挑中他的男主角，靠的竟然是「臉書」！原來錫蘭有次在滑臉書時，突然看到道格德米科（Dogu Demirkol）的脫口秀短片，幽默橋段把他逗樂得合不攏嘴，對他驚人的即席反應讚不絕口，決定邀他參與新片《野梨樹》（The Wild Pear Tree）的演出。

錫蘭對能邀到德米科飾演該片男主角「錫南」感到自豪，德米科面對《野梨樹》巨量對白時，不僅毫無懼色，甚至還能過目不忘、一字不漏地完美演出，多場台詞繁複的戲都能一次過關，讓錫蘭開心地直說「挖到寶」。在電影188分鐘裡，德米科與祖父、父親、母親、前女友及前輩作家都有精采對談，其中尤其以他舌戰教長40分鐘最為驚人。

道格德米科原是土耳其家喻戶曉的脫口秀演員。今年33歲的他記憶力超強，從小就很會背書、成績相當優異，卻在大學電機系畢業後，人生急轉彎投身演出，並憑著天生好口才及機靈反應，成為優秀的喜劇演員。讓人意外的是，首度跨足影壇，德米科竟被金棕櫚獎名導錫蘭相中、擔綱演出全世界矚目的新片《野梨樹》。錫蘭是因滑臉書時看見他的脫口秀，初當社會新鮮人的他，在跟觀眾靠夭自己找工作遭遇到的各式奇聞，被他逗笑到肚子痛，認為他與《野梨樹》男主角處境不謀而合。

德米科在電影《野梨樹》中，飾演剛大學畢業的年輕作家錫南，他為籌備新書出版而返鄉籌錢，迎接他的卻是父親債台高築的殘酷事實。一心圓夢的他，只好憑著三寸不爛之舌，四處找人贊助，並從中領悟了人生、親情、愛情、文創、信仰與教育的變與不變，以及世代間無可迴避的價值觀衝突。電影28日在台上映。

(中時 )