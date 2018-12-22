前往麻疹流行區需小心 男嬰赴菲旅遊染痲疹

2018年12月22日 18:03 中時 林周義

民眾若曾於相關時段出入這些場所，應自主健康管理18天。若出現痲疹針狀，需儘速就醫。（疾管署提供）

疾管署公布國內新增一名境外移入痲疹病例，北部某名11個月的男嬰，上月底與家人至菲律賓旅遊，回國後出現發燒、鼻炎、出現紅疹等症狀，經檢驗後於今（22日）確診，研判感染地為菲律賓。截至目前為止，國內共累計37例痲疹病例。

該名男嬰於11月30日前往菲律賓旅遊，12月4日回國後，中旬陸續出現發燒、鼻炎、疲倦等症狀。就醫後幾天又出現紅疹，於19日送院治療，目前已經出院。該男嬰曾於13日至15日出沒於文湖線，疾管署提醒民眾若曾於相關時段出入該場所（如附圖），應自主健康管理18天。若出現痲疹針狀，需儘速就醫。

國內今年累計的37例痲疹病例中，10例為境外移入病例，以東南亞國家居多。另27例中，有21例為境外移入病例引發的群聚疫情。疾管署副署長莊人祥表示，目前衛生單位已掌握該名男嬰的221名接觸者，包括托嬰中心、醫護人員、民眾等，將持續檢測至明年1月8日。

全球麻疹疫情自3月達高峰後趨緩，我國鄰近國家病例數以印度、印尼、菲律賓、大陸及泰國居多。歐洲地區則以烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、法國、希臘、義大利、俄羅斯、喬治亞等最為嚴峻。目前疾管署已將以上國家及英國、哈薩克、以色列、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山、奈及利亞、馬達加斯加、巴西及委內瑞拉的旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

因痲疹傳染力強，莊人祥提醒民眾，按時帶家中嬰幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。另避免帶未滿1歲，或未接種疫苗的幼兒至流行地區。若仍需前往，可於出發2週前自費接種MMR疫苗。疾管署也建議，1981年或以後出生，計劃前往流行地區，或頻繁接觸外國人者，可自費接種疫苗，避免感染痲疹。

(中時 )