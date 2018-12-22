王宇婕遇車關 陳志強坐跑車剉咧等

陳志強（左）和王宇婕劇中配對。（三立提供）

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陳志強（左）和王宇婕戲裡外互動逗趣。（三立提供）

三立新八點台劇《炮仔聲》下週將播出，王宇婕這次搭檔陳志強演出女追男的戲碼。兩人戲裡外互動有趣，劇中王宇婕飾演陳志強的上司，不知道對方一直以來都有女友，還瘋狂倒追他，陳志強基於公司上司難以拒絕，王宇婕表示，這次她在劇中不顧形象倒追男人的舉止，讓陳志強無法招架，偏偏她戲裡是霸氣大姊頭，但戲外卻被陳志強虧到不行。

劇組安排王宇婕駕駛紅色百萬跑車追求陳志強，當陳志強得知要被載，直喊「心驚驚」，因為王宇婕短短半個月內就被追撞兩次，被公認是「地獄倒霉鬼」。《炮仔聲》的同劇演員李燕更在臉書呼籲大家：「不要跟王宇婕聊天！」原因竟是有次李燕跟王宇婕多聊了幾句之後，李燕停在路邊的車也被追撞了，引網友熱烈討論，笑稱「把她孤立，讓她沒朋友」。

王宇婕表示這陣子運氣真是背，不只李燕，她自己把車停在停車格，人在車上化妝也會被車撞，這絕不是開車技術的問題，拍攝時陳志強聽到王宇婕和李燕聊天，說想去杜拜旅行，陳志強虧說：「去什麼杜拜，妳們比較需要先去拜拜吧。」

很久沒演出台劇的王宇婕，自認台語還是「不輪轉」，但為戲可是做足準備，拍戲現場還秀出自己用羅馬拼音成台語的劇本，甚至找了台語老師幫她惡補，陳志強表示，很喜歡跟王宇婕對戲，因為她上戲前一天晚上都會打給陳志強，跟他對台詞，順便練習發音。陳志強誇王宇婕認真，之前看她拍《甘味人生》覺得納悶，「怎麼有人台語這麼爛還敢來演台劇」？如果金鐘獎有「最佳勇氣獎」一定要頒給她，更虧她「後台一定很硬」才能接到台語劇，逗得王宇婕哭笑不得。

(中時 )

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