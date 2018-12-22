桃園動保處又出包？志工哭訴活活餓死幼貓

2018年12月22日 17:55 中時 賴佑維

桃園市動物保護教育園區日前遭爆犬舍狀況一籮筐，引起社會關注。現在又有志工陳情，指出9月起更改「桃園市動物保護教育園區收容動物中途申請計畫」後，讓幼貓、傷病貓照顧出狀況，甚至有小貓活活餓死、貓咪因無法排泄休克死亡狀況。

志工表示，過去幼貓若是半夜送往園區，可以由中途志工帶回家照料，否則動保園區工作人員下午5時下班，照料幼貓人力大幅縮減。但新規定上路後，需要通過動保處審核，而且是符合資格的志工，才可以擔任中途。志工又說，近6個月以來，僅少數志工通過審核，其他願意也想上課通過中途志工審核的志工，卻始終等不到動保處審核。直到有志工製作影片，引起社會迴響後，動保處22日才核發一批志工的資格。

志工又批評，因為等不及流程跑完，有幼貓因此活活餓死。對於貓咪來講，需要等待跑流程，根本挨不下去。志工難過得說，滿腔熱情，遇到官僚，實在是很無力。此外也因為規定傷病貓在動物醫院待3天就要回動保園區，但是傷病貓回去後，無法接受24小時照料。如今中途審核慢，有貓咪就因為無法排泄，導致休客死亡。

對此桃園市動物保護處回應，在2001年時已經訂定相關中途送養計畫，今年9月為了避免貓隻流用，落實標案核銷管理，管理需求而修正公告。請相關中途志工填寫「申請人應填具桃園市動物保護教育園區收容動物中途申請及切結協定書」，並檢附身分證明文件，經審核後方可執行，以釐清參與者身分，亦歡迎志工踴躍報名。

動保處又說，修訂計畫後，流程無顯著變化，僅強化中途動物攜出前皆需植入晶片並登錄建檔，志工只要依正常程序並於送交單簽名確認，就可接動物出園，並無拒絕動物中途申請情事。

動保處也說，9月12日公布實施至今，依據統計入園貓隻為395隻，死亡為7隻，自然死亡率為1.77％，今年年1月1日至9月11日入園貓隻為589隻，死亡為35隻，自然死亡率為5.94％，死亡率反而下降，故與修訂動物中途申請計畫並無關聯性。

動保處也說，動保處晚間有2名留守人力，該幼貓因原本狀況就差。此外也歡迎志工照顧，另外累積至今有2、30名通過資格，但多數沒有意願。

(中時 )