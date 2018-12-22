國小學童作畫有洋蔥！思念普悠瑪罹難親人：我很想您

2018年12月22日 17:51 中時 何書青

今（22日）廣原國小校長曾淑玉（左）與日輝集團董事長長鄭越才（右）一同為畫展舉辦揭幕儀式，圖為此次畫展代表主畫作「美麗的家鄉」。（日暉國渡假村提供）

日輝集團董事長長鄭越才（中）與學童們共興盛舉欣賞畫展。（日暉國渡假村提供）

孩童想像著將大地就是農夫的畫布，並運用豐富的色彩描繪心中美麗家鄉。（日暉國渡假村提供）

台東縣海端鄉廣原國小為讓孩童展現的繪畫創意被更多人看見，去年起將孩子們的畫作集結，並在日暉國際渡假村免費出借場地的支持下，為孩子們舉辦了意義非凡的首次畫展，今年校方延續美意，廣原國小以「暉常‧布藝樣」為主題，在日暉國際渡假村2樓藝廊舉辦第2屆畫展，展期自今（22日）起至2019年11月底。

無論是為人熟知的布農射耳祭、富饒豐腴的金黃稻田、部落中氣勢磅礡的龍泉瀑布，還是寧靜田園中的幾隻小狗兒，這些平日的鄉間生活都成了孩子們眼睛中的畫作素材，透過天馬行空的發想，呈現了五彩繽紛的家鄉風情，也訴說著自己的故事。

其中一幅作品【向日葵的天堂】背後更有著令人動容的含義，畫中一朵朵的向日葵，美麗地綻放著，它傳遞的是這位小畫家學童，對今年普悠瑪事故中不幸逝世親人的思念：「向日葵很大，我要把很多很多的思念都放在裡面，我想跟阿姨說，我很想您。」讓畫作不僅是創意的展現，也是無聲的無盡思念。

另外，這次由全校師生選出的主畫作【美麗的家鄉】，繪畫出壯麗山川映襯著一望無際的稻田，孩童想像著大地就是農夫的畫布，並運用豐富的色彩讓大家知道家鄉有多美麗。

全校1到6年級的學童們全都化身為小小畢卡索，以「大地-夢想的畫布」、「我的喜 怒 哀 樂」、「奇幻藝想」、「阿布小米樂」等4大主題，展出54幅精彩創意畫作。且為展現心意，早在1年前策展時，多為布農族的學童們就自己親手耕種布農傳統小米，在收割後加入了池上米，做成獨一無二的「米邀請函」，印著每位孩童專屬的畫作，好看又能吃的創意，讓收到的家長與貴賓們都驚喜感動萬分。

學童們未經刻意琢磨的繪畫天賦令人驚艷，廣原國小校長曾淑玉表示：「孩子的潛能是需要被激發、被看見的，能與飯店（日暉）有這樣的結合，也能讓各地的旅人，透過孩子眼中看見不一樣的台東之美。」從日常生活中創造出生活美學，也讓孩子們的「藝想世界」有了創夢舞台。

(中時 )