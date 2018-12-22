花蓮新天堂樂園威秀影城登場 29當日看電影只要50元！

2018年12月22日 17:53 中時 李承陽

各廳種類大小不同。

影廳也提供包場，進行主題式活動。

東台灣首座IMAX雷射影廳將座落在花蓮新天堂樂園威秀影城，以超越4K嶄新光學技術，表現絢麗鮮明色彩，全新12.0聲道環繞音響體驗，滿足東部發燒友影迷們的期待。

慶祝26日盛大開幕，回饋鄉親，29當日前1,000名觀眾，購買不限版本電影票享均一價50元優惠；IMAX電影也是每張票50元，如此好康，絕不可錯過。

為了能給更多觀眾福利，推出花蓮限定好康，21日起前500名新申辦iShow卡，免辦卡費，現省100元，而且贈送iShow點數30點加中杯可樂乙杯加小份爆米花乙份；贈送之餐點僅限花蓮新天堂樂園威秀影城兌換，免費申辦iShow卡地點請密切鎖定花蓮新天堂樂園威秀影城LINE＠帳號。

而29當日前1千名想買一張票50元優惠價的朋友，必須領取「號碼牌」完成拍照打卡並下載「新天堂樂園」官方APP，即可以50元優惠價購買當日不限版本電影場次（每人限購兩張）。

威秀影城一直以來致力於提供顧客最舒適、最頂級的觀影環境，除了有IMAX雷射影廳之外，更興建了沙發廳A+廳及劇院廳S廳，讓影迷除了在娛樂觀影之外，亦能以不同的形式包廳，進行主題式活動，眾所矚目的花蓮新天堂樂園威秀影城即將於26日正式盛大開幕。

本據點共6座影廳1千198席座位、17席無障礙座位，IMAX影廳座席（366席），A+廳是沙發廳（42席），B至D是一般廳（分別為108-124-108席），S廳是劇院廳（448席）。

(中時 )