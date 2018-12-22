麻豆國中美術班學生比創意 把回憶變藝術品

2018年12月22日 18:19 中時 劉秀芬

賴映庭同學作品以鏡子、樹葉、鐵絲、拼圖為媒材，在創作過程中尋找生活回憶。（劉秀芬攝）

陳于庭同學作品以羊蹄甲葉子等自然素材為主，再點綴回憶的小紙條。（劉秀芬攝）

麻豆總爺藝文中心明年將盛大舉辦「麻豆糖業大地藝術祭」，今年先邀請藝術家與麻豆附近學校合作「校園扎根共創計畫」，將藝術和創作的思考傳達予學生，藝術家王瑞亨帶領麻豆國中美術班學生，以乾燥植物作為基礎材料，結合鐵雕製作立體裝置，把對家鄉、糖廠記憶與聯想變成校園裡的藝術品。

「甜蜜蜜到台南找甜頭－糖業藝術扎根計畫」邀請國內10組不同領域的藝文工作者，以麻豆為基地，結合區內10所學校美學課程，以1～2個月的時間，藉由工作坊的方式合作完成作品。由藝術家王瑞亨帶領麻豆國中美術班同學完成的藝術品，近日已掛在學校主要通道百桂藝廊，造型特殊的藝術品也引起經過學生或來校運動居民注目。

麻豆國中校長蔡淑芬表示，學生作品結合過去以往的記憶，用天然的素材把生長歷程中重要的元素結合起來，也讓他們在發想、設計、製作過程中，認真審視自己的生活環境。作品完成後校方與學生及藝術家共同討論，找到古色古香的百桂藝廊來擺設學生成品，也為校園增添藝術氣息。

參與計畫的美術班學生賴映庭表示，課程開始前她們先至總爺藝文中心了解糖廠的歷史，再到校園或住家附近找素材，她的作品名稱為反射定律，素材有鏡子、樹葉、拼圖、鐵絲等，她表示，鐵絲構成的反射線如一段一段的時光，把如拼圖般回憶串聯，再透過破碎的鏡子看到過去的自己。

近年來興起的大地藝術祭，除了導入藝術元素，更兼有在地自覺參與的地方創生特質。市府文化局希望「校園扎根共創計畫」藉由工作坊及藝術共創的過程，能讓在地學子更深刻地認識進而熱愛自身的生活環境。麻豆國中校長蔡淑芬也說，藝術活動跟社區學校結合是很棒的構想，如果文化局未來還有計畫經費，校方會努力爭取。

(中時 )