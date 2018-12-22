網友遇男沒離婚還逼買房放他媽名下 伊能靜：快逃

伊能靜常在微博與網友互動。（圖／翻攝自伊能靜微博）

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中時電子報
伊能靜回應網友留言。（圖／翻攝自伊能靜微博）

女星伊能靜常在微博回應網友留言，今(22日)稍早她分享網友私訊，對方表示遇到一個正在辦離婚的男人，但他前妻要求15個月後才能簽字，最近男方看到不錯房子，因沒辦妥離婚便請該名女網友先出錢買下，但要放男方母親名下，見此，伊能靜語重心長勸對方別被騙，更說：「妳要是我女兒，我會讓這個男人別靠近妳」。

該網友表示，被還沒離婚的男友要求先出資買房，且須登記在對方母親名下，她內心覺得不妥，又不想因此覺得是在算計對方。對此，伊能靜回應說，如果妳不買房子，對方就說妳不愛他，或請妳買房卻不在妳名下，「請妳趕快離開不要捨不得」，直說男方應該是要來保護妳，而不是增加妳負擔的，「他如果愛妳，就應該讓妳無畏無懼」。

伊能靜更安慰該名網友說，為自己一生著想不該說是算計，「謹慎的挑選對象，正是我們對生命的謹慎，男人如果愛妳，他應該珍惜妳的謹慎」，看完對方的故事，伊能靜想勸對方別被騙，卻又不想考慮的要太負面，批對方還沒離婚就要求女生買房子本來就是不負責的行為，「一個大男人連離婚後再來談愛和財產都不懂，我做媽的絕不讓孩子嫁給他」，並對網友喊話：「你沒錯，你記得。你為自己幸福做的謹慎選擇，一點錯都沒有。」

(中時電子報)

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