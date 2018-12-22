《中時晚間快報》反駁張淑玲 知情人士：不知道打了多少電話

2018年12月22日 18:00 中時電子報 綜合報導

◎反駁張淑玲 知情人士：不知道打了多少電話

駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生案成了各說各話的羅生門，外交部亞太司副司長、台灣日本關係協會秘書長張淑玲昨否認在蘇啟誠自殺前幾天有打過電話，但親近蘇家人士表示，張淑玲在當天就有打電話給蘇，駐日代表謝長廷也有一通電話。

◎冬至高溫30℃ 明降溫6度溼冷一周

今日是農曆廿四節中的冬至，但氣象局表示，預計各地高溫都可到27℃以上，中南部及台北盆地甚至有可能達到28至31℃，彷如夏天；而11月7日立冬當天也是氣溫偏高，完全不像即將入冬。不過明天東北季風南下就會變天，高溫會下降6度；下周三（26日）可能有大陸冷氣團南下，因此明天起將溼冷1周，就會有冬天的感覺。

◎參、眾兩院暫時休會 美政府停擺

隨著美國國會參、眾兩院21日晚均決定暫時休會，美國政府於21日午夜關門。這是本年度美國政府第三次關門。美國總統川普稍早即明確表示，部分聯邦機關將在午夜過後陷入停擺，包括農業部、國土安全部、司法部及國務院等部門。川普表示，政府已做好長時間停擺的準備。

◎蔡依林自揭肉體慾望 阿信雕詞一次OK

蔡依林（Jolin）21日舉辦新專輯《Ugly Beauty》聽歌會，搶先公開6首新歌，其中〈玫瑰少年〉由曾與她傳緋聞的五月天阿信合作填詞，Jolin表示一開始自己以關於身體的概念粗略寫下歌詞，「後來發覺我的詞彙不太夠，於是請出我的『網戀之友』阿信，請他幫忙雕詞，我一拿到他的詞非常驚豔」。

(中時電子報)