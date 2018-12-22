「夜市球王」的糖葫蘆攤要收了 《紐時》披露感人故事

2018年12月22日 18:05 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「夜市球王」曾俊欣的媽媽蔡仲涵在北市樂華夜市擺攤賣糖葫蘆，栽培出現任世界青少年男子球王，感人故事獲得美國權威媒體《紐約時報》跨海來台專訪。也因為曾俊欣爭氣，明年將轉職業賺獎金，糖葫蘆攤也可功成身退，預計明春收攤。

「我的妻子因努力工作，健康出了問題，」曾俊欣的爸爸曾育德接受《紐約時報》專訪時透露，「我不希望妻子太累，她有次對我說，沒辦法做太久了，需要時間休息。」既然兒子明年起參加巡迴賽賺獎金，家中經濟負擔減輕，妻子也可以好好休息了。

紐約時報特地到樂華夜市曾俊欣媽媽蔡仲涵經營的糖葫蘆攤。（紐時翻攝）

《紐約時報》提到，曾俊欣爸媽的糖葫蘆攤從下午4時開始營業，到半夜1時才休息。曾爸是兒子的啟蒙教練，過去收攤後一早就要陪兒子練習，只能趁他上學時補眠。如今曾爸隨兒子出國征戰，夜市擺攤重任全落在妻子身上，辛苦到已經罹患肌鍵炎。

17歲的曾俊欣今年大放異彩，打入3個大滿貫青少年男單決賽，抱回法網、溫布頓青少年冠軍，日前被國際網總（ITF）選為2018青少男世界冠軍，也榮膺我國運動精英獎「最佳新秀」。《紐約時報》不但注意到這位閃亮的未來之星，也報導了曾俊欣「背後的力量」，讓更多人知道這個感人的故事。

(中時電子報)