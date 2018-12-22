單身警劈4女還拍片 「女友們」上網爆料驚動長官徹夜調查

2018年12月22日 18:24 中時 程炳璋

台南市警二分局海安派出所陳姓警員今年4月起陸續與4名女子偷偷交往，卻在與其中1名空姐女友出遊時，用臉書打卡意外曝光情事，眾女友翻臉，在臉書「靠北警察」爆料遭欺騙感情，驚動警分局督察主管徹夜調查，認定陳警的感情糾紛影響警譽，先記2小過處分，再調查若涉及洩漏個資，另以妨害祕密罪函送台南地檢署偵辦。

臉書「靠北警察」21日晚間爆料，指台南市某派出所警員利用職權查詢3至4名女孩個資，進而再以臉書認識，追求過程中，會在執勤臨檢酒店時，將拍下的祕錄器影片傳給女孩們，博取信任。並利用警政系統查詢女孩基本資料。在騙得女孩感情後，近3個月內陸續發生關係，甚至拍攝作愛影片。

爆料文一出，台南市警局下令全市警局徹查，案情指向市警2分局的27歲陳姓警員，陳警為警專31期，畢業後直接到台南市海安派出所服務，至今4年多。

今年4月起，陳警透過手機交友軟體，先後與女醫事人員、眼鏡行女行員、空姐與女大學生等4女認識並交往，其中眼鏡女行員是陳男買眼鏡時，看到她胸前名牌的名字，從臉書搜尋名字認識。

陳警暗中與4女同時交往，其中的鄭女今年9月已分手，他卻在一次與空姐出遊時，因為臉書打卡讓劈腿情事曝光，3女互相發現被欺騙感情，占有慾強的空姐不甘心被劈腿，不斷強勢質問男友，最後鬧得不歡而散分手，隨即與其他女子到「靠北警察」中爆料，將此事曝光，並質疑陳警有利用職權洩漏個資的嫌疑。

市警2分局督察組徹夜調查，陳警認錯坦承感情糾紛被搬上檯面，向主管道歉並表示悔意。警方以影響警譽為由，先記2小過處分，並調往其他警分局派出所任職。

警局同事私下表示，陳警年輕未婚，其實為人憨厚，卻對感情處理比較差，將臨檢祕錄畫面傳給女友，是為了證明自己當時還在工作中。警方表示，全案還需進一步調查，若涉及妨害祕密罪嫌，會另外製作筆錄函送台南地檢署偵辦。

(中時 )