邱炳坤卸任前最後1份大禮！苗栗市2里活動中心動土

苗栗市長邱炳坤、新任市長邱鎮軍及當地民意代表、文山里長、文聖里長和社區理事長共同進行動土儀式。（巫靜婷攝）

友善列印
中時
巫靜婷
即將卸任的苗栗市長邱炳坤（右三）期許新任市長邱鎮軍（左二），發揮年輕人的行動力，帶領苗栗市走向更好的未來。（巫靜婷攝）

搶在25日卸任前送大禮，苗栗市長邱炳坤22日主持任內最後1場動土典禮，將利用西山聖帝廟旁土地興建1棟3層樓建築作為文山、文聖里社區活動中心，及日間照顧服務中心使用，採綠建築設計，工期約20個月，期望帶給居民更多空間可運用。

苗栗市公所指出，文山、文聖2個里為新興發展社區，其人口數將近9000人，卻沒有1個正式的里民活動中心，長期以來里民若想從事福利、藝文、學習及集會活動，就必須借用西山聖帝廟的空間來使用。

為使社區基礎福利設施更加完善，市公所選在2里中間點的聖帝廟旁土地興建活動中心，從2017年開始購買土地、爭取中央衛福部補助興建經費2000萬元、工程委託規畫設計到工程發包，耗時近2年才讓活動中心興建工程得以順利進行。

耗資6500萬元興建的活動中心，工程基地面積約為335坪，每層樓室內面積含公共設施約為160坪，1、2樓作為里社區活動中心使用、3樓將作為日間照顧服務使用，成為民眾辦活動的好去處。

邱炳坤表示，任職市長16年9個月，竭盡心力處理市政、服務市民，卸任前興建活動中心算是送給地方的最後1份大禮，期勉新任市長邱鎮軍以1里1活動中心為目標，發揮年輕人的動力、活力及創造力，帶領苗栗市走向更好的未來。

(中時 )

麻豆國中美術班學生比創意 把回… 菜農林佳新誓言開幹《農陣》 吃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。