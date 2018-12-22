邱炳坤卸任前最後1份大禮！苗栗市2里活動中心動土

2018年12月22日 18:20 中時 巫靜婷

即將卸任的苗栗市長邱炳坤（右三）期許新任市長邱鎮軍（左二），發揮年輕人的行動力，帶領苗栗市走向更好的未來。（巫靜婷攝）

搶在25日卸任前送大禮，苗栗市長邱炳坤22日主持任內最後1場動土典禮，將利用西山聖帝廟旁土地興建1棟3層樓建築作為文山、文聖里社區活動中心，及日間照顧服務中心使用，採綠建築設計，工期約20個月，期望帶給居民更多空間可運用。

苗栗市公所指出，文山、文聖2個里為新興發展社區，其人口數將近9000人，卻沒有1個正式的里民活動中心，長期以來里民若想從事福利、藝文、學習及集會活動，就必須借用西山聖帝廟的空間來使用。

為使社區基礎福利設施更加完善，市公所選在2里中間點的聖帝廟旁土地興建活動中心，從2017年開始購買土地、爭取中央衛福部補助興建經費2000萬元、工程委託規畫設計到工程發包，耗時近2年才讓活動中心興建工程得以順利進行。

耗資6500萬元興建的活動中心，工程基地面積約為335坪，每層樓室內面積含公共設施約為160坪，1、2樓作為里社區活動中心使用、3樓將作為日間照顧服務使用，成為民眾辦活動的好去處。

邱炳坤表示，任職市長16年9個月，竭盡心力處理市政、服務市民，卸任前興建活動中心算是送給地方的最後1份大禮，期勉新任市長邱鎮軍以1里1活動中心為目標，發揮年輕人的動力、活力及創造力，帶領苗栗市走向更好的未來。

(中時 )