提供電話線路給詐團 非法話務系統商月獲百萬

張姓男子為首的非法話務系統商，專提供詐團機房使用電話線路詐騙大陸人民，日前警方查緝其辦公住所，逮捕4人到案。（張妍溱翻攝）

友善列印
中時

台中市24歲張姓男子以非法話務系統商為名，提供詐團機房使用電話線路詐騙大陸人民；估計每月承租獲利上百萬元，張嫌生活優渥，月租3萬豪宅、名車代步，天天山珍海味PO臉書，羨煞臉友按讚；日前遭市警3分局會同其他單位查緝，逮捕張與成員等4人到案，訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。

台中市警三分局指出，今年9月初破獲1個專詐騙大陸人民的詐團機房，經擴大追查發現，該詐團機房電話使用VOS網路電話群呼系統，不但可改變來電顯示，甚至來自中部同一處私人非法話務系統商線路，歷經數月查緝監控，查出張姓主嫌涉案。

警方表示，張嫌在6月中旬成立非法話務系統商，於西屯、豐原、神岡區等地，提供詐團機房使用線路據點，以每月3萬元承租豪華大樓內當住辦宅使用、出入駕駛名貴進口汽車，到處大啖美食享用高檔海鮮料理，高調炫富。

警方日前循線逮捕，綽號「阿飛」的張姓主嫌及3名同夥，查出張曾因詐欺案遭查獲，且對網路、電信設備相當熟悉；以非法話務系統商提供給詐欺機房使用，估計每月獲利至少上看百萬元，並查扣無線網路路遊器、手機、筆電、SIM卡、交易明細帳冊、金融存摺、現金6萬元等贓證物。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )

女子遭Uber司機性侵未遂驗傷提告… 媽媽為子買4票 當選鄉代遭檢提當…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。