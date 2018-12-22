提供電話線路給詐團 非法話務系統商月獲百萬

2018年12月22日 18:39 中時 張妍溱

台中市24歲張姓男子以非法話務系統商為名，提供詐團機房使用電話線路詐騙大陸人民；估計每月承租獲利上百萬元，張嫌生活優渥，月租3萬豪宅、名車代步，天天山珍海味PO臉書，羨煞臉友按讚；日前遭市警3分局會同其他單位查緝，逮捕張與成員等4人到案，訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。

台中市警三分局指出，今年9月初破獲1個專詐騙大陸人民的詐團機房，經擴大追查發現，該詐團機房電話使用VOS網路電話群呼系統，不但可改變來電顯示，甚至來自中部同一處私人非法話務系統商線路，歷經數月查緝監控，查出張姓主嫌涉案。

警方表示，張嫌在6月中旬成立非法話務系統商，於西屯、豐原、神岡區等地，提供詐團機房使用線路據點，以每月3萬元承租豪華大樓內當住辦宅使用、出入駕駛名貴進口汽車，到處大啖美食享用高檔海鮮料理，高調炫富。

警方日前循線逮捕，綽號「阿飛」的張姓主嫌及3名同夥，查出張曾因詐欺案遭查獲，且對網路、電信設備相當熟悉；以非法話務系統商提供給詐欺機房使用，估計每月獲利至少上看百萬元，並查扣無線網路路遊器、手機、筆電、SIM卡、交易明細帳冊、金融存摺、現金6萬元等贓證物。

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(中時 )