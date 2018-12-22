美資深律師點出關鍵原因！千億CEO劉強東性侵案還沒完　

劉強東坦承對妻子奶茶妹妹章澤天造成巨大傷害。(取自章澤天IG)

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中時電子報
20180903中天新聞　紐時：京東創辦人劉強東涉性侵被捕獲釋
劉強東。(本報系資料照)

擁有千億身家的大陸京東商城CEO劉強東，今年9月驚傳在美國性侵女大生被捕，歷經3個月調查，美國檢方最終在今日做出不起訴劉強東的決定，消息一出引發輿論兩極評論，甚至有陸網友幽默表示：「劉強東還好沒事，如果東哥有事，我就再也不相信錢了（遠望）。」

但其實美檢不起訴劉強東，並不代表劉強東安全下庄，據環球網報導，美國資深刑事律師鄧洪表示：「劉強東案件沒有起訴，並不是說他是清白或無罪，而是檢察官聲明上面說：『我們認為沒有辦法達到舉證的責任。』」因為在美國要定刑事罪，必須「毫無質疑他有罪」，也就是說至少8成以上證據肯定劉強東錯了，才會定罪。

鄧洪說因為當初女方沒有馬上提出逮捕劉強東，加上劉強東律師若說法為真，稱女方為了錢有撒謊動機，女方證詞可信度大打折扣。不過因為民事定罪標準為「合理懷疑」，與刑事判定標準不同，「刑事官司要定劉強東有罪，必須12個陪審員一致認為他有罪，(民事)一般九比三認為他有錯，就是有錯了」，因此在這種情況下，女方打民事官司還是有機會贏的。

另外，女大生也不用擔心會被劉強東反告誣告，鄧洪肯定表示「檢察官不會追究女方刑事責任」，因為有很多婦女保護團體會說，這會導致未來更多女性不敢報案。

根據路透社報導，指控劉強東性侵女大生的律師Wil Florin公開批評檢方不起訴劉強東的決定，更譴責檢方作法，稱女方從未接到通知與警方訪談，反觀劉強東方面則與警方多次訪談，會繼續發起民事訴訟。

(中時電子報)

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