防疫豬瘟大作戰 移民署製6國語言宣導

移民署官員在金門水頭港發送防疫宣導。（陳鴻偉翻攝）

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防疫訊息透過6國語言進行宣導。（陳鴻偉翻攝）
移民署呼籲民眾不要攜帶、網購國外肉品回台。（陳鴻偉翻攝）

鑑於非洲豬瘟疫情擴大，且不斷發生入境民眾攜帶肉品的案件，移民署22日指出，已將各種防疫訊息翻譯成英、越、印、泰、柬、緬等6國語言，在全台入出境機場、港口及移民服務站，對國人及外籍旅客進行全面宣導，加強維安國內農畜產業的安全與發展。

移民署表示，為協助防疫宣導，現已針對初次入境關懷或便民行動服務列車等場合，發放農委會防檢局的宣導單張海報給新住民及其家屬，並製作多語宣導小紙條，在核發各類居留（定居）證件時，提醒申請人注意。

移民署目前透過36個新住民家庭服務中心、114個服務據點、 31個跨國婚媒團體及近300個新住民團體，同步進行各項宣導，並將宣傳品翻譯成英、越、印、泰等6國語言，向外國旅客及新住民發送、宣導相關訊息。

移民署進一步表示，民眾也可透過「新住民培力發展資訊網」（https://ifi.immigration.gov.tw）、「移民署粉絲團-NIA」及「新移民的娘家」等網站及臉書專頁，及時掌握各種防疫資訊，提醒民眾，勿攜帶國外肉品入境，以避免違規受罰。

移民署呼籲新住民，不要網購國外肉品寄送臺灣，返回原生母國時避免參觀養豬和畜牧場、也不要攜帶肉品返台避免受罰。

(中時 )

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