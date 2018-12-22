王力宏從影18年終於摘首座電影桂冠

王力宏帥氣現身電影節。(宏聲音樂提供)

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王力宏演歌雙棲，實力雄厚。(宏聲音樂提供)

王力宏演出電影《無問西東》中愛國志士沈光耀一角，21日獲第十屆澳門國際電影節最佳男主角，他上台領獎時表示：「演了20部電影，第1次拿到最佳男主角。」各大音樂獎項拿到手軟的他，多年來終於摘下電影獎項桂冠。

在獲獎致辭中，王力宏說：「感謝李芳芳導演把沈光耀的角色交給了我，讓我在一次光影的旅程中認識沈光耀，認識這樣一個飽含著無畏和青春光芒的年輕人。」除了向導演表達謝意，王力宏還特別感謝了在電影中飾演沈母的米雪，並用粵語感慨到：「媽媽，我拿獎了。」也在致辭時重申電影台詞：「這個世界缺的不是完美的人，而是從心底給出的真心，正義，無畏和同情。」

早在電影《無問西東》上映期間，導演李芳芳便多次提及王力宏為塑造角色的付出：「一個前滾翻的鏡頭有拍19條，臉部、腰部和胳膊都磨破了。」而在與「母親」米雪對戲時，他也不停地站直再下跪，反復NG多次才實現最佳效果，他對角色的反復拿捏不僅體現在肉體上的錘鍊，也曾因入戲太深，不得不在導演喊cut後，把自己關在車里崩潰大哭1個小時。

​從2000年的《雷霆戰警》初涉影壇，到2018年的《無問西東》首次收穫最佳男主角。王力宏表示：「我一直深信我們能透過優質的華語電影和音樂，把中國文化發揚到全世界。這是我生命的意義，謝謝大家肯定我的生命。」他堅信藝術可以彌合人際之間的縫隙，「向對方展示出彼此的心，彼此的恐懼，彼此的希望和夢想。」

(中時 )

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