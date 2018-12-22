美考慮放寬對朝旅遊限制 蓬佩奧：人道援助考量

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據韓國國際廣播電台22日報導，美國國務卿蓬佩奧表示，考慮放寬美國公民對北韓旅遊限制，這是出於人道主義考慮改採取的措施，而美國目前持續對北韓採取制裁措施，將為實現北韓無核化繼續努力。

在美國國家公共電台（NPR）21日播出的節目中，蓬佩奧被主持人問到，北韓領導人金正恩是否讓他失望？蓬佩奧表示，北韓無核化並非是簡單的挑戰，也不是輕而易舉就能實現的，為了支持川普總統的北韓無核化相關聲明，需要在外交上作出不懈努力。

此外，主持人也問到，北韓都還沒有放棄什麼，可是韓朝卻已經在推進鐵路和公路對接，美國也考慮放寬對朝旅遊限制，這些做法會否給北韓帶來利益？蓬佩奧表示，北韓從未受到過像川普政府改採取的經濟制裁一樣的制裁，美國政府現在也持續對朝採取經濟制裁措施。

為了出席韓美工作組會議於19日訪韓的美國國務院對朝政策特別代表比根表示，為了支持向北韓提供人道主義援助，美國正在考慮放寬美國公民對朝旅遊限制。對此，蓬佩奧表示，為了支持向北韓提供人道主義援助，美國政府正在努力。

據韓聯社21日報導，南韓外交部和平交涉本部長李度勳與比根21日共同主持韓美涉朝工作組第二次會議。李度勳在會後向記者表示，雙方商定對韓朝跨境鐵路和公路對接項目豁免制裁，該項目開工儀式有望於26日如期舉行。

據悉，開工儀式本身不屬於制裁對象，但屆時需要使用的部分對朝禁運物資需提前申請制裁豁免。李度勳表示，韓美當天還商定對韓朝共同發掘遺骸、對朝提供達菲（抗流感藥物）兩個項目豁免制裁，由此，相應項目也將得以順利進行。

李度勳表示，韓美一致認為從現在到明年初是構建半島永久和平機制的關鍵時期，並商定共促朝美對話早日重啟。

比根表示，目前尚不便公開第二次朝美首腦會談（川金會）的時間和地點，但朝美將繼續就此努力，爭取取得積極成果。對於美國是否會通過緩和對朝制裁來推動朝美磋商取得進展，比根表示，美方無意緩和對朝雙邊及單邊制裁，但將繼續考慮積累朝美互信。

(中時 )

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