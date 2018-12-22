公共托老第40家成立 托老、托育達到100家

2018年12月22日 19:30 中時 葉書宏

新北市長朱立倫22日上午10時許出席永和錸工場公共托老中心開幕活動，朱立倫（左一）參觀托老中心內設備。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫22日上午10時許出席永和錸工場公共托老中心開幕活動，朱立倫（中）和長輩一起做扭轉乾坤運動。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫22日上午10時許出席永和錸工場公共托老中心開幕活動，朱立倫（中）和長輩一起做扭轉乾坤運動。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫22日上午10時許出席永和錸工場公共托老中心開幕活動，朱立倫（右二）參觀托老中心內設備。（葉書宏攝）

新北市政府結合中興保全和錸德科技今（22日）成立泰山中保及永和錸工場公共托老中心，全市達到40家公共托老中心。市長朱立倫表示，40家公共托老中心，結合公共托育中心60家，正好100家，可謂十全十美，市長侯友宜會繼續全力推動。

啓用儀式由朱立倫、承辦單位財團法人中保關懷社會福利基金會董事周興國及財團法人錸德文教基金會董事長楊慰芬共同揭幕，這也是朱立倫宣示要在8年任內完成40家公共托老中心的最後拼圖。

朱立倫表示，想當初第1家公共托老中心開幕時，許多人還很疑惑，如今大家都覺得這是很好的政策，希望能持續推動，讓進入高齡化社會的長者，都能得到最好的照顧。

朱立倫指出，推動公共托老中心跟銀髮俱樂部結合，讓長輩可以聚在一起下棋、唱歌，如果身體不舒服，也有日間照護中心，由時間銀行的佈老志工及專業的社工照顧陪伴，讓健康的老人及失去健康的老人都能生活在一起。

周興國表示，泰山中保導入中興保全智慧系統，入口處有人臉辨識，會即時傳送資訊給家屬，衛浴間內或休息區，還有預防跌倒偵測雷達和燈光聲控等，連結物聯網，讓家屬了解長輩在中心活動情形，可謂「全時守護」入托的長輩。

楊慰芬表示，永和錸工場採用「減法照顧」，只要長輩自己做得來的，就放手讓長輩自己動手，中心內設計有100多種小遊戲，包含各種感官、認知、手腳操作的刺激和遊戲，只要長輩過關，就能獲得夢幣，累積夢幣能獲得咖啡或按摩等服務。

社會局長張錦麗表示，泰山中保可收24位失能或失智長輩，永和錸工場可收50位，合計74位，收費則依據中央長照2.0給付標準，從2至8級分別有不同的補助。

(中時 )