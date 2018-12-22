菜農林佳新誓言開幹《農陣》 吃相難看＋誤國誤民

2018年12月22日 18:51 中時電子報 陳儷方

大砲菜農林佳新發文開罵農陣，「不是吃相難看，就是誤國誤民」。（圖／翻攝林佳新臉書）

農陣竟遭農民痛批？大砲菜農林佳新近日頻上政論節目，幫農民發聲，日前預告有機會就要講「農陣幹的好事」，今天則在臉書發文開罵農陣，「不是吃相難看，就是誤國誤民」，這些年，從肥料到安全用藥，全面被農陣搞爛，還hashtag士大夫無恥是國恥。

林佳新在臉書PO文說，「陳吉仲你有嘴說別人，有嘴說自己嗎？！農村陣線等我有空絕對跟你們幹到底，你們這些人不是吃相難看，就是誤國誤民」，林佳新對農陣最不滿的，應該是農民在生產農作物過程中，最關切的肥料及農藥使用議題，「空談理想的友善農業，真的協助到基層農民了嗎？真的改善國內消費者最在意的食安問題了嗎？！」

林佳新認為農陣在短短幾年內，毀掉努力十幾年的安全用藥，「這些年從肥料到安全用藥，全面被你們搞爛。難道你們的理想只是這樣搞壞十多年努力的安全用藥嗎？！」最後，還標籤了「士大夫無恥是謂國恥」。

農陣是台灣農村陣線的簡稱，是相當知名的社會運動團體，民進黨2016年取得執政權後，總統蔡英文重用農陣的領導階層，從體制外進入體制內為官，包括：農委會代理主委陳吉仲、北農前總經理吳音寧、不分區立委蔡培慧、環保署前副署長詹順貴等等。由於入朝為官者眾，農陣的社會運動，熄火已久。

(中時電子報)