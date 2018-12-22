CPR給付首次調漲 最快明年初上路

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林周義

健保給付制度因未視嚴重程度調整，長期引發醫界詬病，但健保署今（22日）宣布，將23年沒有調整過的心肺甦醒術（CPR）給付由每10分鐘755點，調升為每10分鐘1000點，最快將在明年初上路。醫界人士指出，該調整只是一個開端，目前仍有不公平的制度需改變，仍會積極與健保署溝通爭取。

健保署醫務管理組副組長劉玉娟表示，10月25日的共擬會議達成共識，將CPR給付提升，由每10分鐘755點，調升為每10分鐘1000點，最多可給付60分鐘。若CPR施行對象為小朋友，則視年齡加乘，6個月以下加乘100%；6個月以上，2歲以下則加乘80%；2歲至6歲則加乘60%。

急診醫學會理事長、台大醫院急診醫學部主任方震中表示，健保給付制度長期以來都未照醫療行為的難、易區分，補助相同且未考慮到醫護人員花費的心力，造成艱難的工作沒人想做的窘境。此次CPR補助的提升只是開端，未來會再爭取其他項目的合理給付，如麻醉科的插管。對於此次健保署的理解，他表達感謝。

劉玉娟表示，新CPR給付制度，預計每年將新增1800萬健保支出。以去年的6000萬支出為例，明年的支出可能將達到將近7900萬。新制需待衛福部核定，最快將於明年初公告實施。

(中時 )

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