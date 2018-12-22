洄瀾灣新天堂樂園再添頂規電影院、全球最高立體溜滑梯

2018年12月22日 19:29 中時 張祈

「雙螺旋立體親子溜滑梯」為管內量身設計的規格，高28公尺、單一螺旋長72.8公尺，從5樓溜到B1只須15秒，是全世界室內最高的立體溜滑梯。（張祈攝）

「雙螺旋立體親子溜滑梯」為管內量身設計的規格，落地後還能與太空人合照。（張祈攝）

台創花蓮「新天堂樂園威秀影城」是花蓮第二座影城，共6座影廳、1198個座位，其中IMAX巨幕影廳，有全台首套IMAX新一代雷射4K放映系統、12聲道，用相同價格就能看到世界級超高畫質的視覺享受。（張祈攝）

台開集團在地耕耘10年，將洄瀾灣園區打造為新天堂樂園，雕塑師康木翔作品展同步開幕，也宣告新天堂樂園啟動。（張祈攝）

台開集團在地耕耘10年，將洄瀾灣園區打造為新天堂樂園，繼年中貨櫃星巴克開幕後，今天接連再為斥資3億打造的亞洲第一座全雷射頂級影城「台創花蓮新天堂威秀影城」、德國引進的全球最高雙螺旋立體親子溜滑梯及雕塑師康木翔作品展同步開幕，也宣告新天堂樂園啟動。

以「科技創新、文化創意」為企業主軸的台開集團，10年前選定花蓮打造「洄瀾灣幸福大鎮」透過硬體設備逐漸深耕地方，第二階段新天堂樂園今天開幕，除了高規格硬體設備啟用，也開啟藝術接力展覽的起點，台開集團董事長邱復生說，引進外來藝術家以花蓮現有的自然資源連結做創作，為花蓮帶來改變，他強調，花蓮不是要走進世界，而是跳進世界，與國際平行。

台創花蓮「新天堂樂園威秀影城」是花蓮第二座影城，共6座影廳、1198個座位，其中IMAX巨幕影廳，有全台首套IMAX新一代雷射4K放映系統、12聲道，用相同價格就能看到世界級超高畫質的視覺享受，為回饋鄉親，周一到周五將每天招待100位縣內弱勢子女欣賞科學電影，29日將推出「50元看電影」優惠。

邱復生說，自己第一次看imax，是在快30歲的時候在洛杉磯看到的，那時候看得有關宇宙的教科片，也才知道為什麼需要這麼大的螢幕觀看，從那時候就希望讓台灣更多小朋友能夠比他早體會到imax，讓小朋友都可以藉由imax看到宇宙有多大，人類有多小。

新開幕影城碰上的首次元旦連假，29日也加碼推出「50元看電影」優惠，現場排隊前1000人，可享50元看電影，將於當天上午７時30分開放排隊並發號碼牌，領取號碼牌完成拍照打卡，並成功下載「新天堂樂園」官方APP，８時30分開放購票，就可享有50元優惠價，每人限購2張當天場次電影票。

館內的另一個亮點則是由德國引進的6層樓高的「雙螺旋立體親子溜滑梯」，為管內量身設計的規格，高28公尺、單一螺旋長72.8公尺，從5樓溜到B1只須15秒，是全世界室內最高的立體溜滑梯，票價150元。

新天堂樂園樓地板面積共1萬698坪，第一階段有星巴克、影城和溜滑梯與美食街，未來將持續以科技藝術與潮流文化打造豐富內容，以imax、光雕、AR、VR、智慧城市的呈現，一樓中庭規畫將有市集、展演場、電子競技場、運動表演場等四大功能，成為教育、娛樂的新天堂。

(中時 )