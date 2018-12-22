SBL》沒天天過年！達欣未讓金酒超猛絕殺重演

達欣洋將麥克連攻下全隊最高32分。(中華籃協提供)

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中時電子報
／彰化報導
看到金酒又有絕殺機會，達欣總教練范耿祥表示自己心跳狂跳超過300下。(中華籃協提供)

來到同樣的場地(彰化體育館)、碰上同樣的對手(金酒)，且同樣面臨可能被絕殺的局面，幸好這次台北達欣挺住了！金酒後衛盧冠軒在槍響同時的絕殺三分出手落空，讓達欣97比95驚險贏球，達欣總教練范耿祥說：「沒天天過年！」

在上季達欣與金酒之戰，時間是今年1月20日，地點也在彰化體育館，邱金龍不可思議從後場把球用力拋出，這1球就這樣空心命中，幫助金酒76比74絕殺達欣，沒想到同樣戲碼，竟在22日差點再次出現，只是這次金酒沒法投進。

「我知道差點重演上季戲碼，這次幸運之神站我們這邊，」范耿祥說，「先前王志群說他自己心臟跳了兩百多下，當看到盧冠軒三分出手，我的心跳應該有300下吧！彷彿人生跑馬燈全都出現，幸好這次他們派出不同球員出手。」

其實金酒很有機會「完整」重演戲碼，當讀秒階段最後1次換人，金酒執行教練吳俊雄選擇派上柯旻豪，而不是也有登錄的邱金龍，雖然金酒這次最後一擊的部署成功，也讓盧冠軒在右側底線三分線外獲得空檔機會，可惜並未投進。

「我一點也不會怪冠軒，因為整場比賽輸球結果，並不是光光因為那個三分球沒進，假如我們先前過程做好一點，就無需依賴絕殺三分球才贏了，」吳俊雄說，「儘管我們中止隊史最高7連勝，我卻感到如釋重負，最近壓力太大了。」

隨著金酒本周賽程提前結束，臨時趕來「打工」的伍茲，可能提前打完效力金酒的最後1戰，金酒預計下周改找克羅埃西亞籍的洋將來台救火，卻要等到耶誕節過後才能確定，「我不敢把話講死，伍茲會不會回來？現在還很難講。」

(中時電子報)

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