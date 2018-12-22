一卡通推「高雄發大財」限量款 醜到網友崩潰：母湯

慶祝高雄市長就職，一卡通將發行2款限量紀念卡，一張是「高雄發大財」，一張是「WeCare」，網友說韓國瑜那張醜爆了，懷疑根本是故意做醜，「醜到哭夭」。（圖／翻攝一卡通臉書）

友善列印
中時電子報
網友說，「長輩圖卡片化超可怕」。（圖／翻攝一卡通臉書）

慶祝高雄市長就職，一卡通將發行2款限量紀念卡，一張是「高雄發大財」，一張是「WeCare」，充分照顧這次高雄市長選戰中的兩大陣營：韓總與邁邁，不過，網友說韓國瑜那張醜爆了，懷疑根本是故意做醜，「醜到哭夭」。

這是「一世英名毀於一旦」的概念嗎？喜歡買悠遊卡、一卡通的消費者，通常會覺得一卡通推出的卡片多元又好看，但為什麼這次推的高雄市長就職限量卡，竟然可以這麼醜？！是的，就是代表韓國瑜的那張一卡通，被網友說很醜，國旗圖案為底，整張通紅，大字寫上韓國瑜的競選口號「貨賣得出去 人進得來 高雄發大財」。

陳其邁陣營的淡藍色一卡通，就顯得高雅非常多，簡單幾筆畫出1隻拿著馬克杯的貓，坐在台灣黑熊的頭上，小字寫上歡迎來高雄，標籤Kaohsiung、Coffee、weCARE。

一聳，一文青，真的差很多。網友說，「長輩圖卡片化超可怕」、「左邊看起來會出現在outlet」、「左邊的快把我笑死了XD 我還以爲這是長輩做的搞笑圖」、「等下，左邊那張是認真的嗎」、「太難看了啦！」、「考驗大夥的審美標準嗎？」、「右邊好看一千倍」、「右邊不要限量啦 外縣市想要 拜託」。

(中時電子報)

洄瀾灣新天堂樂園再添頂規電影院… 11月失業率創18年來同月新低 住…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。