一卡通推「高雄發大財」限量款 醜到網友崩潰：母湯

2018年12月22日 19:31 中時電子報 陳儷方

網友說，「長輩圖卡片化超可怕」。（圖／翻攝一卡通臉書）

慶祝高雄市長就職，一卡通將發行2款限量紀念卡，一張是「高雄發大財」，一張是「WeCare」，充分照顧這次高雄市長選戰中的兩大陣營：韓總與邁邁，不過，網友說韓國瑜那張醜爆了，懷疑根本是故意做醜，「醜到哭夭」。

這是「一世英名毀於一旦」的概念嗎？喜歡買悠遊卡、一卡通的消費者，通常會覺得一卡通推出的卡片多元又好看，但為什麼這次推的高雄市長就職限量卡，竟然可以這麼醜？！是的，就是代表韓國瑜的那張一卡通，被網友說很醜，國旗圖案為底，整張通紅，大字寫上韓國瑜的競選口號「貨賣得出去 人進得來 高雄發大財」。

陳其邁陣營的淡藍色一卡通，就顯得高雅非常多，簡單幾筆畫出1隻拿著馬克杯的貓，坐在台灣黑熊的頭上，小字寫上歡迎來高雄，標籤Kaohsiung、Coffee、weCARE。

一聳，一文青，真的差很多。網友說，「長輩圖卡片化超可怕」、「左邊看起來會出現在outlet」、「左邊的快把我笑死了XD 我還以爲這是長輩做的搞笑圖」、「等下，左邊那張是認真的嗎」、「太難看了啦！」、「考驗大夥的審美標準嗎？」、「右邊好看一千倍」、「右邊不要限量啦 外縣市想要 拜託」。

(中時電子報)