11月失業率創18年來同月新低 住宿餐飲大徵才

2018年12月22日 19:30 中時 廖德修

行政院主計總處22日公布107年11月失業率為3.70％，較10月3.75％下降0.05個百分點，較前一年同月下降0.01個百分點，也創18年來同月新低。

根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」就業服務資料庫統計，107年11月各公立就業服務機構新登記求職人數51071人，較10月減少5.54％。新登記求才人數為94902人，較10月減少3.54%，平均每一位求職者有1.86個工作機會（即求供倍數為1.86倍）。

第4季就業市場雖轉趨保守，11月整體求才人數較10月減少，但隨著年底節慶聚餐與尾牙旺季來臨，「住宿及餐飲業」人力需求卻逆勢上升。「住宿及餐飲業」11月新登記求才人數達14355人，較10月成長29.07％，成長人數居各行業之冠，求才人數亦創下近13年同月次高。目前「住宿及餐飲業」有將近5成（49.70%）的職缺集中在雙北，其次為高雄市（占18.01%）。

在年底餐飲商機帶動下，急需「其他餐飲服務人員」、「食品烹調助手」等職缺。11月「其他餐飲服務人員」新登記求才人數達9357人，創近18個月新高，但新登記求職人數僅有1919人，求供倍數高達4.88倍，平均一位餐飲服務求職者有將近5個工作機會。

在「食品烹調助手」方面，徵才人數亦創下近20個月新高紀錄，求供倍數也達3.34倍。如義大皇家酒店徵求20位跨年期間的兼職餐飲服務人員，可參與並欣賞跨年煙火及光雕秀，時薪150至300元。香格里拉台南遠東國際大飯店急徵100位中餐廳外場服務人員，主要負責12月的短期餐飲支援；樂尼尼國際招募10位廚師助理，月薪上看3.8萬元。

發展署將於明年1月陸續在全國各地辦理徵才活動，提供超過6700個職缺，歡迎有求職需求的民眾踴躍參加。台灣就業通網站提供多元化的求職管道及職業訓練課程，有轉職意願的民眾可隨時上網查詢更多訊息，或撥打24小時免付費客服專線0800-777-888。

(中時 )