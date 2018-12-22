韓國瑜回母校政大：兩岸一家親 要起而行

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中時電子報
高雄市準市長韓國瑜今天回母校政大東亞所參加50周年所慶。(丁世傑/攝)

高雄市準市長韓國瑜今天回母校政大東亞所參加50周年所慶，韓國瑜受訪時表示，如果把兩岸和平交流只在嘴巴滑過去，不會有效果；如果是心裡認知，不僅坐而言，還起而行，自然有不同效果！這點和柯市長不同，應該要起而行，要真正推動，會讓2300萬民眾，過一個比較好的日子。

所以這次高雄市長選舉標示的意義是人民要過好日子，不要政黨對抗，意識形態，兩岸糾葛衝突，這次選舉訊號非常強烈，否則國民黨不會贏，他也不會當選高雄市長！

傳聞高雄市長韓國瑜就職活動，高雄市警方將進行範圍廣達6條街的交通管制，引發高雄市民的側目。韓國瑜指出，會請高雄市警察局長千萬不要擾民，因為就職辦在愛河邊，就是希望行銷高雄，讓高雄台北成為經濟成長雙引擎，讓南方崛起，因此會跟警察局長說切勿造成民眾不便！

韓國瑜在研究所的老師趙春山教授大讚「韓國瑜聰明」，對此，韓國瑜回答「太稱讚了！」他謙虛表示，他以前功課不好，差點被趙春山教授當掉。

而柯文哲指兩岸一家親、九二共識被標籤化，有何看法？韓國瑜回答，如果只是標籤化，那麼九二共識與兩岸一家親只是在嘴巴滑過去而已，沒辦法是心理面的認知，這是非常重要的！

(中時電子報)

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