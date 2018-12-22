4年婚告吹！楊冪、劉愷威離婚「今後將共同扶養孩子」

2018年12月22日 19:52 中時電子報 蔡曉婷

兩人發聲明宣布離婚。（圖／翻攝自嘉行傳媒微博）

楊冪、劉愷威4年前奉女成婚，近年來兩人婚變傳聞不斷，但雙方都嚴正否認，今(22日)傍晚兩人透過公司嘉行傳媒證實決定和平分手，結束婚姻關係，「兩人今後也將以親人的身分共同扶養孩子，同時以朋友的身分真誠地祝福彼此的未來」。

楊冪和劉愷威2014年1月在峇里島舉行婚禮，同年6月楊冪誕下一女「小糯米」，兩人結婚4年多來頻被傳貌合神離，最轟動的是2016年劉愷威被目擊深夜進入王鷗房間對劇本，兩人共處一室4小時後劉愷威才離開，之後連續兩天劉愷威都被直擊前往王鷗房間，期間王鷗還被拍到疑似只穿黑色內褲，但當時楊冪表示：「我無論如何都相信愷威。」

楊冪近年來每逢劉愷威生日，必定會在凌晨時分發文替老公慶生，今年起微博竟然靜悄悄，當時便又傳出婚變。而最近楊冪接受雜誌專訪，透露今年元旦沒工作會陪家人跨年，公公劉丹之後出席活動，透露劉愷威已回到香港，會在家裡休息一段時間，被問到媳婦楊冪會回來嗎？劉丹低調說：「我真的不知道，這麼多年每年都差不多，大家工作都忙」，現在看來，似乎已暗示兩人感情轉淡。

嘉行傳媒聲明全文如下：

感謝各位一直以來對嘉行傳媒旗下藝人劉愷威和楊冪的喜愛和支持。現經雙方慎重考慮，決定通過本公司向各位朋友告知：兩人已於今年簽署協議，和平分手，結束兩人的婚姻關係。

以上決定是雙方彼此尊重溝通後做出的選擇，雖然不再以夫妻關係共同生活，但兩人今後也將以親人的身份共同照顧撫養孩子，同時以朋友的身份真誠地祝福彼此的未來。

兩位藝人為因私事佔用媒體公共資源，並給大家帶來紛擾，向所有人致以最誠摯的歉意。同時，為保護孩子和雙方家人，在此聲明發出後，兩人將不再對此事做更多回應，懇請媒體和大眾尊重兩人的想法，更懇請給予空間，不要打擾孩子或雙方家人。

再次感謝媒體和大眾一直以來對兩人的關心、幫助和愛護，兩人會繼續好好工作，認真生活，感恩！

(中時電子報)