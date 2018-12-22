乳癌篩檢率僅4成 柯文哲：早期發現 存活率還不錯

2018年12月22日 20:00 中時 林周義

台北市長柯文哲將乳癌傑出研究獎頒予高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒。（林周義攝）

乳癌是女性癌症發生率第一名，但我國乳癌篩檢率僅約4成。台北市長柯文哲今（22日）出席乳癌防治基金會頒獎活動時表示，「乳癌早期發現，存活率還不錯」。國健署委託台大智活團隊的調查顯示，乳房篩檢者共分3類，完全沒有篩檢、篩檢一次就跑掉、定期回來篩檢者，國健署表示將依據該結果，設計更人性化的推廣策略。

乳癌好發於45至69歲之間者，是女性癌症發生率的第一名。國健署統計，每篩檢180人就有1位確診乳癌，且每天約有11位婦女因接受篩檢，及早發現乳癌。若早期發現，5年存活率可超過9成。

柯文哲上台時受主持人要求「說得聳動點」，但隨即以「為了政局穩定，我不可以亂講話」幽默回應。提及乳癌篩檢率低下，他表示「不曉得怎麼弄，我再想想看」。他表示，癌症的發生與環境、飲食衛生息息相關，但「這個不可以吃，那個也不可以吃，生活實在沒什麼意思，很難取捨。」他呼籲民眾早期診斷、早期治療。

乳癌防治基金會今（22日）舉辦頒獎典禮，將乳癌傑出研究獎頒予高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒。其團隊與英國團隊合作，成功找出65個新發現的乳癌基因體為點，對乳癌的預防、個人化的的治療產生關鍵性的貢獻，該研究成果已在去年刊登於世界頂尖科學期刊《Nature》。

因乳癌的發生率逐漸上升，侯明鋒提醒民眾，忙碌生活之餘，不要忘記身體的健康。若能及早發現、及早治療，5年存活率可達9成以上。

(中時 )