調查蘇啟誠案 監委：行政作業面無太大疏失

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駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生事件疑雲未解，藍委要求監察院介入調查。監察院今公布監委張武修針對關西機場我國旅客滯留事件的調查報告，張武修指出，原先是懷疑是否有業務量太多、人事調動準備不足等原因，但調查後發現，在行政作業面上沒有發現太大疏失，至於蘇啟誠個人，調查報告則沒有太多著墨。

張武修表示，經調查發現，台日這幾年雙邊往來人數增加非常多，尤其關西機場又是最繁忙的機場，在這種情形下，外交部的人員配置卻沒有做太多調整。雖然外交部表示，整體人力都呈現吃緊，但仍希望外交部思考需求量大的管處應盡力要求補實。

張武修也說，至於蘇啟誠從那霸調到大阪的程序，對他個人而言是升遷，不是降調，且調派程序的準備工作方面，也沒有時間不足的問題，查看大阪辦事處人員出勤資料，也沒有發現太多請假等異常狀況。

至於調查過程中是否曾與蘇啟誠遺孀聯繫？張武修說，曾透過外交部聯繫，但蘇啟誠太太認為現在需要平靜，不希望監察院介入，因此沒有與他太太接觸。而外界關切是否有來自長官壓力？張武修說，因為調查過程中家屬不希望去涉入蘇啟誠個人的事情，因此調查案僅針對系統性、行政程序等問題釐清。

另外，監委江綺雯也已立案調查駐外館處資源與工作責任分配，了解台灣遊客滯留關西機場涉及的行政制度問題。江綺雯表示，這兩天又有許多訊息，因此調查還在持續進行中，約詢對象不方便透露，但「外交體系一定會觸及」。

(中時 )

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