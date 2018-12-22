柯P稱兩岸一家親標籤化？ 韓國瑜：別僅「嘴巴滑過去」

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旺報

高雄市準市長韓國瑜22日晚間回到母校參加政大東亞所50年所慶餐敘，被問到台北市長柯文哲說「兩岸一家親、九二共識」已被標籤化，韓國瑜表示自己和柯文哲意見不同，若認為是標籤化，那講出來只是「在嘴巴滑過去」，不會有效果，應該心裡面認知，且實際推動。

韓國瑜晚間抵達政大四維堂前時受到學弟妹歡迎，被問到回到母校心情，他說是「重新回到師門，找師兄姐、師兄弟聊天」，並指東亞所對海峽兩岸交流貢獻卓著，人人都是俊彥，非常開心。

被問柯文哲表示「兩岸一家親、九二共識」已被標籤化，韓國瑜表示，跟柯市長「意見不太一樣」，他認為若說這是標籤化，就只是「在嘴巴滑過去」，沒有真正心裡面認知，若只把兩岸和平交流、和平開創更美好的未來，只限在嘴巴滑過去，不會有效果。應不光是坐而言，還要起而行，實際推動，會開創2300萬民眾過一個比較好的日子。

韓國瑜表示，這次選舉結果，標誌「人民要過好日子」的路線，不願回到從前意識形態、政黨對抗、兩岸糾葛衝突的狀態，否則國民黨不會大勝；高雄市長選舉訊號也很強烈，否則自己不會得到近90萬票的授權。

被問到這次25日的就職典禮交管5天，「比總統規格還要高」，韓國瑜回應，明天會建議高雄市警察局長不要擾民，就職典禮這次辦在戶外，是希望行銷高雄、推廣愛河，才走出戶外，若預算不夠，個人也願意掏腰包。

他說，這30年風水輪流轉，幾乎都沒有賺到高雄頭上，選舉完希望「南方崛起」，從就職典禮開始，讓台北、高雄變成經濟發展雙引擎，才會選擇在愛河旁舉辦就職典禮。若造成民眾不便，會勸警察局長千萬不可。

(旺報 )

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