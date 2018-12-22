「坐而言不如起而行」 韓國瑜：兩岸交流要實質推動

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旺報

政大東亞所今(22)日晚間舉行50周年所慶，準高雄市長韓國瑜受邀出席並表示，兩岸交流若只是「滑過去」，不會有效果，心理的認知很重要，而要推動雙方和平往來，甚至開創未來，「坐而言不如起而行」，一定要有實際的推動。

台北市長柯文哲近日在雙城論壇上表示，「兩岸一家親」以及「九二共」識都被標籤化，應創造新名詞，對此韓國瑜表示，講到「兩岸一家親」，不能只是「滑過去」，心理面的認知同樣很重要，雙方要和平的往來、開創未來，如果只是在嘴巴滑過去，一定不會有效果，「坐而言不如起而行」，一定要透過實際上的推動。

韓國瑜並指出，全台民眾不願意再回到意識形態對抗、糾葛的狀態，他所標示的路線是人民是要過好日子，否則國民黨不會大勝，同時高雄市民的訊號也很強烈，不然他不會得到90萬高票的授權，未來將朝向北高兩市合作，致力讓台北市與高雄市經濟雙引勤。

至於韓國瑜的就職典禮即將在25日於愛河河畔舉行，外界質疑交管規格比總統還高，韓國瑜則說，他將會交代高雄市警察局長，務必不能擾民，舉行就職典禮的目的只是要推廣高雄、行銷高雄，「30年風水輪流轉」，過去經濟發展都沒有算到高雄頭上，這次則是要讓「南方崛起」。

而政大東亞所今日晚間舉行所慶，政大校長郭明政也到場出席，韓受邀在會場發表講話，被問及將分享什麼主題，韓國瑜則說，政大東亞所成立半世紀，對兩岸、中華民國都有貢獻卓著，畢業的校友、所有都在各行各業打拼，今晚則是與大家閒話加強，議題沒有特別擬定。

亞太和平研究基金會董事長趙春山誇獎韓國瑜聰明靈活，韓則表示不敢當，並笑著回應：「當年我差點被他當掉！」

(旺報 )

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