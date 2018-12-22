結婚兩年終懷孕 她因子宮頸閉鎖不全誕下早產雙胞胎

卞太太全家福。（國泰醫院提供）

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林周義

37歲的卞太太在新婚時，長達2年的時間都無法受孕。透過人工生殖方式懷孕後，卻發現子宮旁有個5公分大的腺瘤，醫師叮囑她子宮頸彈性不好，可能因胎兒的重量，把子宮頸撐開。懷孕21周時，發現子宮頸閉鎖不全，且已開兩指，胎兒就快滑至產道。進行手術後，雙胞胎寶寶延至接近26周時出生。

我國每年新增約2萬名早產兒，令產婦經歷艱辛的住院、安胎之路。其中，子宮頸閉鎖不全是早產的常見原因之一。若能早期發現，有機會透過治療，減少流產與極度早產的缺憾。

國泰綜合醫院婦產科主任蔡明松表示，子宮頸閉鎖不全，指在無任何子宮收縮的症狀下，產生無疼痛的自發性的子宮頸縮短和子宮頸口擴張。嚴重時，羊膜會經由打開的子宮頸膨出至陰道，導致早產的風險。

蔡明松表示，先天子宮異常、子宮頸病變或做過切除手術、多次人工流產手術、多胞胎等都是子宮頸閉鎖不全的高危險群，應在懷孕中期進行子宮頸長度的測量。若發現子宮頸閉鎖不全，可考慮施以子宮頸環紮手術，並投以抗生素與適度的安胎藥。早期治療，可延長妊娠週數，增加胎兒存活率。

回憶起生產的點點滴滴，卞太太表示，安胎最難受的地方，在於深夜時宮縮的不適，及對孩子未來的憂慮。另因需不停施打安胎藥、抗生素，雙手雙腳布滿了100多個針孔，還需忍受心悸，呼吸急促的副作用。欣慰的是，生產時先生及時趕到，一同見證孩子的誕生。

卞太太的雙胞胎，淇淇與浤浤，出生時都經歷了早產兒的呼吸窘迫症、開放性動脈導管、敗血症的緊急治療。歷經2個月的照顧後，健康出院。目前的他們已有2歲，相當活潑，且視力、聽力與神經發展都正常。

(中時 )

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