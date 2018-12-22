台中市有線電視108年月費維持上限550元

2018年12月22日 20:36 中時 盧金足

台中市有線廣播電視系統費率委員會召開會議，考量豐盟、大屯、群健、台灣佳光及大台中數位有線等5家有線電視今年陸續新增免費收視頻道，並綜合參考業者財務情形、數位化光纖網路建置績效，以及參與公益回饋、滿意度調查結果及各業者民眾陳情案件數比率等資料，審定明年有線電視基本頻道每月收視費用上限維持550元，並要求業者持續增進收視畫質、節目內容及數位加值應用，以提供民眾更優質的影視音服務。

新聞局表示，台中有線電視自106年12月完成全面數位化後，有線電視業者因應數位匯流環境，持續提高收視畫質、提升自製節目品質並提供創新加值互動服務，今年均有優異的表現。

市府指出，群健有線電視公司榮獲「金視獎」服務推動類的「公用頻道經營獎」；大屯有線電視公司則於台灣新聞界奧斯卡獎之稱的「卓越新聞獎」中，榮獲「每日新聞節目獎」的獎項肯定。

台灣佳光電訊公司配合市府社會局「長輩數位陪伴試辦計畫」，透過數位科技讓不便外出的長者，打開電視就可唱歌、玩益智遊戲，打造與長者雙向互動的服務平台。

此外，豐盟有線電視公司在myVideo互動服務區設立台中館，方便民眾查詢各項在地資訊；大台中數位有線電視公司則是製播「大台中聊天室」及「鋒潮」等節目，並致力提升收視畫質，讓HD頻道增至79個。

另於有線電視基本頻道部分，群健有線新增TBC樂活台、ELEVEN體育一台及靖天資訊台；豐盟有線增加WIN戲劇台、CNBC Asia、Channel BBC WORLD NEWS；台數科集團（大屯有線及台灣佳光）新增寰宇新聞台、亞洲旅遊台及唯心電視台；大台中數位則有HGTV居家樂活、WakuWaku JAPAN、Warner TV、Boomerang、新天地電視台、希望綜合台及WinTV綜合台上架，從豐富基本頻道數量，實質提升服務內容。

新聞局強調，台中市有線廣播電視系統費率委員會也要求業者持續辦理數位機上盒優惠措施，提供每戶免費借用2台數位機上盒，而且第3台以上機上盒的保證金不得超過107年保證金收費上限，並須於訂戶退機時無息退還相關保證金。

此外，業者對於社會局登記有案之低收入戶檢附證明文件提出申請後，應免收裝機費及基本頻道收視費用，保障弱勢民眾的收視權益。

(中時 )