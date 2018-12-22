新北民歌演唱會 朱立倫獻唱《廟會》嗨翻萬人

2018年12月22日 20:33 中時 譚宇哲

朱立倫與趙樹海、王夢麟合唱經典歌曲《廟會》。（譚宇哲攝）

南方二重唱演唱《秋蟬》。（譚宇哲攝）

新北民歌演唱會22日晚間7時在市民廣場舉行，邀請南方二重唱、馬毓芬、王海玲、陳宏銘、施孝榮等共16組、18位各世代民歌手接力開唱，讓現場近萬民眾聽得如癡如醉，新北市長朱立倫也到場與趙樹海、王夢麟合唱經典歌曲《廟會》，還跳起一小舞，為演唱會帶起高潮。

「歡鑼喜鼓咚得隆咚鏘，鈸鐃穿雲霄…」，下周二就要卸任的朱立倫今晚出席新北民歌演唱會，朱立倫罕見開金口，與趙樹海、王夢麟2人合唱《廟會》，唱完後趙樹海提醒朱「過兩天要卸任了，去了某處別忘了回來找我們」，王夢麟隨即補充「，那個地方距離台北第一女子中學很近，靠近慶南路」，朱也妙答「那從這邊過去很嘛」，引人台下民眾大笑。

今晚的新北民歌演唱會由現役民歌西餐廳駐唱歌手黃晨富、江玉如，及邰肇玫與南方二重唱合唱《如果》，聯袂開場演出，接著由民歌才子趙樹海與王夢麟演唱《木棉道》。

接力演出的還有重量級民歌手馬毓芬、王海玲、陳宏銘、羅吉鎮、于冠華，還有年輕人喜愛的二重唱組合「晨悠」也以新生代風格詮釋校園民歌，晚間壓軸則將由首次在新北民歌演唱會登台的施孝榮，演唱膾炙人口的《拜訪春天》、《歸人沙城》，並率領歌手們大合唱《恰似你的溫柔》及《小草》，為冬至溫馨民歌夜畫下句點。

新北市文化局表示，校園民歌傳唱至今已超過43年，新北市不僅是許多民歌手設籍落腳的地方，也是許多詞曲創作靈感的來源，今年持續在耶誕節前夕舉辦新北民歌演唱會，邀請共16組、18位各世代的民歌手演唱，展現經典歌曲帶給人們的美好回憶與時代眷戀。

23日晚間7時還有國台語經典歌曲演唱會，由模仿天王郭子乾擔綱主持，文夏、文香、劉福助、李炳輝、于櫻櫻、向娃、施文彬、張秀卿、曾心梅、伍浩哲、李千那、許富凱、曹雅雯、邵大倫、李英宏、徐承邦、張玉霞、欣韻二重唱等樂壇老將新秀，齊聚飆歌，讓民眾一睹跨世代風華。

(中時 )