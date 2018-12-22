連詠心歸寧宴寒舍艾美席開40桌　馬吳朱王洪齊聚

2018年12月22日 20:37 中時 楊佳穎

連詠心歸寧宴。（讀者提供）

國民黨前主席連戰小女兒連詠心今年9月與英國藝術家馬塞爾（Marcel）步入禮堂，22日晚間選在台北寒舍艾美酒店舉辦歸寧宴，藍營大老都到場，政商雲集，藝人小S與許雅鈞夫妻、張琍敏等人也都現身道賀。連勝文受訪透露，今席開40桌，而妹妹與妹夫進場時，母親連方瑀也用歌聲表達歡喜的心情。

連詠心的歸寧宴中，國民黨內天王齊聚一堂，包括前總統馬英九、黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前主席吳伯雄及洪秀柱、前副總統蕭萬長、考試院前院長許水德、國民黨副主席兼祕書長曾永權、國民黨前副主席林豐正、嘉義市長當選人黃敏惠等人，另有新黨主席郁慕明、遠東集團總裁徐旭東、台積電董事長張忠謀、中信金控前副董事長辜仲諒、正崴董事長郭台強等。

據了解，在主桌座位安排方面，新人正對面坐馬英九，兩手邊分別為吳敦義、蕭萬長，連戰身旁則坐王金平、許水德，吳伯雄則與林豐正坐隔壁。面對媒體詢問黨內大老座位安排是否有考量？連勝文笑回「沒有」，今天是妹妹及妹夫的歸寧宴，「不是國民黨黨代表大會，所以沒顧慮到這些問題」，但馬、吳、朱、王都與父親連戰同桌慶祝。

連勝文也轉述連戰的致詞內容，連戰表示4個子女終於結婚的結婚，各有歸宿，作為父母親的任務已經完成，「這點我們聽了也滿感動的」，「我想我父親今天很高興，最小的女兒終於在台灣舉辦了歸寧宴」。

他也說，今日邀請的賓客主要是連詠心的朋友，還有家裡的多年好友及從國外來的很多朋友，另外有很多朋友有事情或不在台灣沒辦法參加，也都給了祝福，特別要跟所有好朋友表達感謝。

談起是否有傳授夫妻相處之道給妹妹？連勝文靦腆笑回「我傳授可能比較...因為連我自己都在摸索，可能沒辦法跟我妹講」，但若真要傳授，「可能就是叫她要凡事多忍耐，不要發脾氣，我想健康、快樂是作為一位哥哥，最希望妹妹、妹夫未來人生能朝這方向前進」。

(中時 )