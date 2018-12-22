SBL》怒飆洋將表現爛 韋總：不排除3人同時走

2018年12月22日 20:44 中時電子報 黃及人 ／彰化報導 ／彰化報導

台銀22日以89比97不敵裕隆納智捷，苦吞最近8場當中第7敗，且以3勝9敗續居墊底，台銀總教練韋陳明賽後不禁放出狠話，「我在中場休息時間看到雙方籃板的懸殊差距，讓我不禁抓狂怒飆洋將，看來接下來不排除3人都送走。」

會讓韋陳明如此生氣的主因，在於雙方打完上半場，台銀竟然只抓9個籃板，且全都是防守籃板，反觀裕隆則抓23籃板，代表史密斯、羅德尼兩名洋將確實沒法幫助球隊鞏固禁區，讓韋總終於忍受不了，才在中場怒罵洋將不夠認真。

「當我看到上半場只抓9籃板，裕隆卻有23個，我抓狂了，才會警告他們不想打就回去吧，」韋陳明說，「看到這樣懸殊的半場籃板數據，我真的嚇到了，也讓整場球賽勝負在上半場就已底定，畢竟裕隆是支很有系統的球隊。」

韋陳明強調，別以為看到台銀現在擁有三洋將，似乎很有錢的模樣，實際上是台銀必須承擔泰勒來台比賽受傷的保障合約，為何不把他留在台北？韋總回答很直接，「泰勒怎麼趕也趕不走，更擔心他留台北出事，甚至影響公司形象。」

「看來我們確實有可能做出史上前例的創舉，就是同時讓史密斯、羅德尼與泰勒3名洋將一起走，一口氣把洋將全都換人，才有可能改變當前頹勢。」史密斯與羅德尼最後共抓12籃板，比起裕隆洋將桑尼1個人(15籃板)還少。

裕隆贏球關鍵除了桑尼32分、15籃板的雙十數據，主控林韋翰也有17分、13助攻、4籃板與5抄截，但他賽後謙虛表示，「假如沒有隊友幫忙，我也不可能會有那麼多助攻，至於5抄截，都是運氣好罷了，我還需努力學習。」

(中時電子報)