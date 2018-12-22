SBL》怒飆洋將表現爛 韋總：不排除3人同時走

看來史密斯、羅德尼(倒地者)兩名洋將的飯碗可能即將不保。(中華籃協提供)

友善列印
中時電子報
／彰化報導

台銀22日以89比97不敵裕隆納智捷，苦吞最近8場當中第7敗，且以3勝9敗續居墊底，台銀總教練韋陳明賽後不禁放出狠話，「我在中場休息時間看到雙方籃板的懸殊差距，讓我不禁抓狂怒飆洋將，看來接下來不排除3人都送走。」

會讓韋陳明如此生氣的主因，在於雙方打完上半場，台銀竟然只抓9個籃板，且全都是防守籃板，反觀裕隆則抓23籃板，代表史密斯、羅德尼兩名洋將確實沒法幫助球隊鞏固禁區，讓韋總終於忍受不了，才在中場怒罵洋將不夠認真。

「當我看到上半場只抓9籃板，裕隆卻有23個，我抓狂了，才會警告他們不想打就回去吧，」韋陳明說，「看到這樣懸殊的半場籃板數據，我真的嚇到了，也讓整場球賽勝負在上半場就已底定，畢竟裕隆是支很有系統的球隊。」

韋陳明強調，別以為看到台銀現在擁有三洋將，似乎很有錢的模樣，實際上是台銀必須承擔泰勒來台比賽受傷的保障合約，為何不把他留在台北？韋總回答很直接，「泰勒怎麼趕也趕不走，更擔心他留台北出事，甚至影響公司形象。」

「看來我們確實有可能做出史上前例的創舉，就是同時讓史密斯、羅德尼與泰勒3名洋將一起走，一口氣把洋將全都換人，才有可能改變當前頹勢。」史密斯與羅德尼最後共抓12籃板，比起裕隆洋將桑尼1個人(15籃板)還少。

裕隆贏球關鍵除了桑尼32分、15籃板的雙十數據，主控林韋翰也有17分、13助攻、4籃板與5抄截，但他賽後謙虛表示，「假如沒有隊友幫忙，我也不可能會有那麼多助攻，至於5抄截，都是運氣好罷了，我還需努力學習。」

(中時電子報)

SBL》沒天天過年！達欣未讓金酒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。